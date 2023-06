IL RIFORMISMO SFOLLAGENTE - ITALIA VIVA ESULTA PER ESSERE STATA DECISIVA NELLA VITTORIA DEL CENTRODESTRA IN MOLISE MA HA PORTATO A CASA ZERO ELETTI - L’EX PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA, ELIO VITO, SMONTA LA PROSOPOPEA DEI RENZIANI: “ITALIA VIVA NON HA PRESENTATO LA LISTA; UN SUO CANDIDATO ERA NELLA LISTA DELL’UDC; LA LISTA DELL’UDC NON SUPERA LO SBARRAMENTO; IL SUO CANDIDATO COMUNQUE NON È ELETTO, TERZO NELLE PREFERENZE”

Dal “Fatto quotidiano”

matteo renzi 3

La grande macchina riformista si è mossa conquistando il Molise. Da due giorni tira aria di festa in Italia Viva: alle Regionali il partito di Matteo Renzi aveva sostenuto (almeno a parole) il candidato di centrodestra Francesco Roberti e ora può esultare per la grande vittoria ottenuta in Molise, rivendicando la solita centralità dei centristi.

Un piccolo dettaglio interpretativo lo fa però notare l’ex parlamentare di FI, Elio Vito: “Italia Viva non ha presentato la lista; un suo candidato era nella lista dell’Udc; la lista dell’Udc non supera lo sbarramento; il suo candidato comunque non è eletto, terzo nelle preferenze”.

ELIO VITO

E in effetti basta farsi un giro tra i dati ufficiali dello scrutinio per accorgersi che del simbolo di Iv non c’è traccia e che Donato D’Ambrosio, alfiere renziano in Molise, è finito terzo per numero di preferenze nella lista dell’Udc (che sta sotto al 4 per cento) con un terzo dei voti rispetto al primo. Questo non certo per sminuire il fondamentale contributo ideologico e sostanziale della truppa dell’ex premier, ma giusto per mettere a fuoco le esatte proporzioni.