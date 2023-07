15 lug 2023 18:30

I RIFORMISTI INIZIANO A MUOVERSI – COME DAGO-DIXIT, I MODERATI DEL PD, IN ROTTA CON LA SVOLTA DA CENTRO SOCIALE DI ELLY SCHLEIN, NON FARANNO UNA “CORRENTE”, MA SI RIUNIRANNO A CESENA PER CONTARSI E MANDARE UN SEGNALE. DELLA SERIE: NOI NON TI FACCIAMO LA GUERRA, MA TU ASCOLTACI. SE LA SEGRETARIA MULTIGENDER NON ACCOGLIERÀ LA RICHIESTA, ALLORA SI PASSA AL PIANO B – L’INCAZZATURA DI ELLY PER L’INVITO A PRODI E IL MOVIMENTO DI FIORONI