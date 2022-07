LA SAGA DEI LUNGHI COLTELLI “CONTE VS DRAGHI” E’ RACCHIUSA NELLA LUNGA SCIA DI ESORBITANTI “DICHIARAZIONI D’AMORE” CHE PEPPINIELLO APPULO HA SGRANATO PER MARIOPIO - DA “DRAGHI NON È UN RIVALE. È UN'ECCELLENZA, UNA PERSONA DI VALORE” A “NON STACCHERÒ LA SPINA AL GOVERNO DRAGHI” DI GIUGNO 2021 PASSANDO PER “DRAGHI RIMANGA A PALAZZO CHIGI, È IL PUNTO DI EQUILIBRIO”, “È UNA RISORSA DEL PAESE, RESTI AL GOVERNO”, “IL SOSTEGNO A DRAGHI NON È IN DISCUSSIONE”