IN NOMINE GIORGIA – MELONI È INCAZZATA NERA PER L’OFFENSIVA LANCIATA DA LEGA E FORZA ITALIA SU ENI ED ENEL: “SULLE NOMINE MI GIOCO LA REPUTAZIONE. NESSUNO DEVE CONDIZIONARMI O METTERE VETI, NON ACCETTERÒ NESSUN TIPO DI BARATTO” – COME DAGO-RIVELATO, IL CAPITONE, SPALLEGGIATO DAL BANANA, CHIEDE L’ENI (OVVERO L’IMPROBABILE SOSTITUZIONE DI DESCALZI CON SCARONI) PER PUNTARE A ENEL E PER POI INCASSARE LA GUIDA DI POSTE. MA PER LA DUCETTA “CHI INDEBOLISCE DESCALZI, VUOLE INDEBOLIRE ME. IO NON APRO UN SUK”