RIMBAM-BIDEN CI RIPROVA (MA NEANCHE I SUOI LO VOGLIONO) – IL 51% DEGLI ELETTORI DEMOCRATICI NON AVREBBE VOLUTO CHE L’80ENNE PRESIDENTE BIDEN SI RICANDIDASSE ALLA PRESIDENZA DEGLI STATI UNITI – I REPUBBLICANI GODONO PERCHÉ TEMEVANO LA CANDIDATURA DELL'EX FIRST LADY MICHELLE OBAMA - L’ATTACCO DI TRUMP: “BIDEN È UN FALLITO, IL PRESIDENTE PIÙ CORROTTO DELLA STORIA…”

President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris have made so much progress for the American people—let’s finish the job. pic.twitter.com/BLIN0Bxb0v — The Democrats (@TheDemocrats) April 26, 2023

1. BIDEN TENTA IL BIS (CON KAMALA): IL FATTORE ETÀ, DEMOCRATICI RASSEGNATI

EstrattO dell’articolo di Viviana Mazza per “il Corriere della Sera”

joe biden

«Dobbiamo finire il lavoro». Joe Biden annuncia la sua ricandidatura con queste parole che nel video appaiono scritte a penna, di suo pugno, in un corsivo che non si insegna più in molte scuole americane. Questa è la sua quarta candidatura alla Casa Bianca. La prima nel 1988, a 44 anni, fu disastrosa e si chiuse tra accuse di plagio. La seconda, nel 2008, lo portò a otto anni di vicepresidenza, la terza nel 2020 alla vittoria.

Allora Biden aveva promesso di essere «un ponte» verso la nuova generazione: alcuni pensavano che avrebbe corso per un solo mandato, ma lui non è pronto a passare il testimone. […]

joe biden giura per la prima volta da deputato nel 1973

La ricandidatura preannuncia una possibile replica di uno scontro con Trump: è qualcosa che la maggior parte degli americani dice di non volere. Il 51% degli elettori democratici, secondo una rilevazione di Nbc, afferma che Biden non dovrebbe ricandidarsi e la metà esprime preoccupazione per la sua età: a 80 anni è già il più anziano presidente degli Stati Uniti, ne avrebbe 86 alla fine del secondo mandato.

Il suo tasso di approvazione è al 42%, più basso di 10 dei 13 predecessori a questo punto della presidenza. Però, allo stesso tempo, tre quarti dei democratici sono soddisfatti del lavoro che ha fatto.

jill e joe biden con kamala harris e douglash emhoff

Ripetuti sondaggi hanno mostrato che i democratici vorrebbero un volto nuovo, ma non sanno chi dovrebbe essere. La decisione di Biden è accolta con stoicismo più che con entusiasmo. Il partito ha concluso che se, a un certo punto della campagna o di un secondo mandato, Biden non riuscisse ad andare avanti, la sua corsa diventerà una staffetta. Al suo fianco ci sarà Kamala Harris, nonostante i dubbi anche in campo democratico.

[…] Anche l’ala sinistra è rimasta in riga, benché Biden abbia ultimamente manifestato — su temi come l’immigrazione, il clima, il crimine — uno spostamento verso il centro.

A partire da oggi e per i prossimi 18 mesi, il presidente dovrà convincere gli scettici: conta di farlo girando il Paese (a differenza del 2020 quando la pandemia lo costrinse spesso a restare in Delaware) ma ci vorrà tempo prima dell’inizio effettivo dei comizi.

joe biden donald trump

[…] Il partito democratico spera che «l’alternativa» sia Trump, nella convinzione che Biden l’ha battuto una volta e potrà farlo ancora e che, per quanto ambivalenti possano essere gli «swing voters» (gli elettori in bilico) sull’attuale presidente, non vogliono un ritorno al predecessore. Ma anche i repubblicani si dicono soddisfatti che il rivale sia Biden. I sondaggi mostrano che sarebbe una sfida competitiva.

Sarebbe anche la prima volta dal 1956 che ritornano gli stessi contendenti delle elezioni precedenti (quando Dwight D. Eisenhower batté per la seconda volta Adlai Stevenson). […]

IL TYCOON ATTACCA: «HA FATTO SOLO DANNI» MA ARRIVA UN'ALTRA ACCUSA DI STUPRO

Estratto da “il Messaggero”

joe biden con la moglie jill

«Potreste prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana e metterli insieme, e non avrebbero fatto il danno che Joe Biden ha fatto alla nostra nazione in pochi anni. Neanche lontanamente». Così Donald Trump commenta sul suo social Truth la ricandidatura di Biden.

tucker carlson donald trump

«Con una presidenza così calamitosa e fallita, è quasi inconcepibile che possa anche solo pensare di candidarsi per la rielezione», scrive, elencando i suoi fallimenti e accusandolo di essere «il presidente più corrotto della storia americana», nonché di aver portato l'America «sull'orlo della Terza guerra mondiale» a seguito del sostegno all'Ucraina […]

donald trump intervistato su fox news il ritorno di donald trump su instagram