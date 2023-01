28 gen 2023 14:20

RIMETTETE IL CAZZO A POSTO! - IL VICEMINISTRO DEGLI ESTERI EDMONDO CIRIELLI CI VUOLE INFLIGGERE UNA PROPOSTA DI LEGGE PER PUNIRE CON IL CARCERE “DA TRE MESI A TRE ANNI” CHI COMPIE ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO, MA ANCHE CHI “SI MOSTRA NUDO” - NEL MIRINO ANCHE CHI VIENE TROVATO CON UNA PROSTITUITA: L’OBIETTIVO E’ “CONTRASTARE IL DEGRADO MORALE” - GELO DEGLI ALLEATI: "NON È IN PROGRAMMA" (TE CREDO, CI SAREBBE LA RIVOLTA DEI MIGNOTTARI D'ITALIA)