''TEMPO SEI MESI E TI SPARI NEMICO MIO'' - IL POST CONTRO SALVINI DEL CAPOREDATTORE DI RADIO1, FABIO SANFILIPPO, CHE METTE IN MEZZO PURE LA FIGLIA PICCOLA: ''MI DISPIACE PER LEI MA AVRÀ TEMPO PER RIPRENDERSI, BASTA FARLA SEGUIRE DA PERSONE QUALIFICATE'' - I LEGHISTI IN VIGILANZA RAI: ''SONO OFFESE MOLTO GRAVI, VANNO BEN OLTRE LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI CRITICA''