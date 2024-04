UN RIONDINO NON FA PRIMAVERA – L’ATTORE MICHELE RIONDINO PUBBLICA SU FACEBOOK UNA FOTO DI IGNAZIO LA RUSSA A TESTA IN GIÙ: “NON CI SONO PIÙ I FASCISTI DI UNA VOLTA. SOLO PECORE” – NELL’IMMAGINE, SCATTATA NEL 1992, SI VEDE IL PRESIDENTE DEL SENATO DA GIOVANE, VICINO A UNA FOTO DI BENITO MUSSOLINI – “OGGI I FASCISTI TRADISCONO LA LORO IDENTITÀ GIURANDO SULLA COSTITUZIONE ANTIFASCISTA E POI PER STARE SEDUTI SULLA POLTRONA DIVENTANO CAMPIONI DELLA SUPER CAZZOLA, CINTURA NERA DI ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI…”

IL POST FACEBOOK DI MICHELE RIONDINO CON IGNAZIO LA RUSSA A TESTA IN GIU

Estratto dell’articolo di Gennaro Totorizzo per www.repubblica.it

Nella foto c’è un giovane Ignazio La Russa, vicino a una foto di Benito Mussolini. Lo scatto, risalente al 1992, è stato ricondiviso sui social a testa in giù da Michele Riondino in occasione della Festa della Liberazione. Un post che sta facendo discutere. “Non ci sono più i fascisti di una volta. Solo pecore”, ha scritto a corredo l’attore e regista, fra i direttori artistici dell’Uno maggio di Taranto.

“La cosa veramente divertente è che c’è stato un tempo in cui i fascisti erano più autentici, più spavaldi, erano leoni, anche se solo per un giorno”, ha aggiunto accanto alla foto, che ritrae l’attuale presidente del Senato a Milano, in strada nel 1992, accanto a una foto di Mussolini e a un mazzo di fiori.

michele riondino foto di bacco

“Rivendicavano la loro identità senza paura di essere accusati di essere traditori e assassini della patria – continua Riondino – Oggi invece hanno paura di definirsi, di rivendicare la loro fede. Tradiscono la loro identità giurando sulla costituzione antifascista e poi per stare seduti sulla poltrona diventano campioni della super cazzola, cintura nera di arrampicata sugli specchi. Lo dico sinceramente. Non ci sono più i fascisti di una volta. Solo pecore. Ecco cosa sono i fascisti di ieri che sono diventati i governanti di oggi. Meglio una vita da pecora che un giorno da leoni. Viva la resistenza”.

Un’uscita “vergognosa” per il presidente di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan.”Sono stucchevoli questi personaggi in cerca di facile pubblicità a buon mercato. Sono gli stessi personaggi pronti a gridare allo scandalo di fronte a qualsiasi critica, anche garbata, a figure istituzionali, se provenienti dalla sinistra. Fomentare l'odio, evocare l'uccisione di avversari politici nuoce a tutti ed è in totale contrasto alla Costituzione, quella Costituzione che quei personaggi sanno solo citare, senza capirla, senza rispettarla".

palazzina laf michele riondino 2 IGNAZIO LA RUSSA NEL 1992 VICINO A UNA FOTO DI MUSSOLINI IGNAZIO LA RUSSA E IL 25 APRILE - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO IL 25 APRILE DI GIORGIA MELONI E IGNAZIO LA RUSSA - MEME BY OSHO giorgia meloni ignazio la russa 25 aprile 2024 altare della patria 25 APRILE BY GIANNELLI michele riondino foto di bacco