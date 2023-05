12 mag 2023 17:03

RISHI NON VALE UNA PENNY – DOPO ESSERE STATA BOCCIATA ALLA LEADERSHIP DEL GOVERNO SOLO UN ANNO FA, A PENNY MORDAUNT È BASTATO REGGERE LA SPADA DI STATO ALL’INCORONAZIONE DI RE CARLO PER DIVENTARE LA PALADINA DEI CONSERVATORI: DOPO LA PERFORMANCE DA DEA ROMANA, I BOOKMAKER HANNO GIÀ FATTO SCHIZZARE IN ALTO LE SUE QUOTAZIONI COME PROSSIMA LEADER, MENTRE SUNAK, DOPO LA BATOSTA DELLE AMMINISTRATIVE, POTREBBE VENIRE INFILZATO E MESSO ALLO SPIEDO…