Estinzione o regicidio? È il dilemma di fronte al quale si sono dilaniati in questa ultima settimana i conservatori britannici, fra trame, voci e complotti. Tutto parte da un sondaggio che ha mostrato come alle prossime elezioni (previste entro l’anno) il partito di governo sarebbe letteralmente spazzato via, ridotto a «macerie fumanti», come ha detto Lord Frost, l’ex negoziatore per la Brexit.

Passa qualche giorno e un ex ministro, Simon Clarke, […] chiede pubblicamente la rimozione del premier Rishi Sunak, ormai incapace di evitare la disfatta. Quello di Clarke si rivela essere un golpe solitario, perché nessuno segue il suo appello: ma in realtà […] ha dato voce a quello che nel partito molti pensano, ossia che […] sia meglio rischiare il tutto per tutto e sostituire l’«inutile» Sunak con qualcuno di maggiore appeal .

SIMON CLARKE

Il problema, però, è che si tratterebbe del quarto primo ministro in un anno e mezzo (dopo Johnson, Truss e Sunak): non un grande esempio di stabilità per i conservatori. Il premier sembra dunque aver evitato la pugnalata immediata, ma ne è uscito indebolito: e c’è chi dice che la sua caduta sia solo questione di tempo.

[…] Chi dopo di lui? La favorita della base è Kemi Badenoch, ministra dell’Industria e del Commercio, carismatica immigrata nigeriana. Ma all’orizzonte si staglia l’ombra di Mr Brexit, ossia Nigel Farage: che potrebbe essere tentato di scalare i conservatori […] e trasformarli definitivamente in un partito nazional-populista di destra.

