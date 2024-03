RISHI SUNAK, UN PRECISETTI ROMPICOJONI - IL PREMIER INGLESE HA RILASCIATO UN'INTERVISTA DISASTROSA A "GRAZIA": LO SCOPO ERA QUELLO DI FARLO APPARIRE PIU' VICINO ALLA GENTE MA IL PREMIER INGLESE HA FATTO LA FIGURA UN MANIACO DEL CONTROLLO - SE LA CONIUGE NON RIFA’ IL LETTO LUI MOLLA IL LAVORO E VA A SISTEMARE LE COPERTE - LEI CARICA LA LAVASTOVIGLIE MA, QUANDO SUNAK TORNA A CASA, RIFA’ TUTTO DACCAPO - LA FOLLIA FINALE: OGNI SERA GUARDANO LA STESSA PUNTATA DI...

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

«Imbarazzante», «il bacio della morte»: sono i giudizi che i giornali britannici, da destra e da sinistra, hanno fatto planare impietosi sull’intervista concessa dal primo ministro britannico Rishi Sunak, assieme a sua moglie, al periodico femminile Grazia. Un colloquio di coppia accompagnato da un video, messo su Instagram, che in poche ore è diventato virale ma che è difficile guardare senza provare disagio di fronte alla bizzarria della situazione e delle cose dette.

Si scopre che il premier diventa «irritato» perché la moglie ha la pessima abitudine di non rifare il letto la mattina. E che fa allora Sunak? Interrompe il lavoro di capo del governo a Downing Street e torna nell’appartamento di sopra per rimettere a posto come si deve lenzuola e coperte […]

Non va meglio con gli elettrodomestici, perché chiaramente Sunak considera sua moglie un’incapace. Lei carica la lavastoviglie, ma poi arriva lui e rifà tutto daccapo, perché per quanto la consorte ci metta «entusiasmo», è evidente che solo il premier è in grado di disporre piatti e posate nell’ordine giusto nei cestelli.

Si comincia a capire che Sunak è ossessionato da manie di controllo: non per niente è lui che «struttura» tutti i pasti settimanali della famiglia (la coppia ha due figlie adolescenti), anche se poi tocca alla madre «riempire gli spazi». È vero che il premier è arrivato al potere accompagnato da fama di competenza tecnica, ma qui sembra affrontare anche le incombenze familiari col piglio del consulente manageriale.

L’intervista era chiaramente un esercizio di pubbliche relazioni, uno sforzo per far apparire Sunak come una persona normale, vicino alla gente comune: ma ha sortito l’effetto opposto. Lui da sempre è apparso come un tipo che vive su un altro pianeta, anche perché assieme alla moglie siede su una fortuna personale di circa 700 milioni, cosa che ne fa probabilmente il premier più ricco di sempre (anche più di re Carlo).

Ma poi col tempo sono emerse altre stramberie, come quando, qualche mese fa, si è scoperto che pratica una forma di digiuno estremo, ogni settimana 36 ore senza toccare cibo fra domenica e martedì (e ci si chiede come faccia a seguire gli affari di governo il lunedì). La goccia finale dell’intervista a Grazia è stata la rivelazione su come i Sunak si rilassano la sera: guardano a ripetizione sempre lo stesso episodio di Friends… […]

