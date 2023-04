RISIKO NOMINE - CHI HA CHIESTO A SABINO CASSESE UN PARERE SULLA COMPATIBILITÀ DEL PASSAGGIO DI STEFANO DONNARUMMA DA TERNA A ENEL? – MELONI INSISTE SU DONNARUMMA MA SALVINI NON LO VUOLE: “NON PUO’ GUIDARE ENEL UNO PRESENTATO DA FRACCARO” – I CACCIATORI DI TESTE HANNO PROPOSTO TRE NOMI: FERRARIS, GALLO E CATTANEO – E POI CI SONO I FONDI DI INVESTIMENTO CHE POTREBBERO, IN OPPOSIZIONE AL GOVERNO, PRESENTARE UNA LISTA DI MINORANZA PER IL CDA – LO SCAZZO MELONI-SALVINI SULLA POSSIBILITA’ DI “RICICLARE” I POLITICI TROMBATI NEI CDA DELLE PARTECIPATE - ANCHE ETTORE SEQUI E L’EX PREFETTO DI ROMA FRANCESCO PAOLO TRONCA PER LE PRESIDENZE DI ENI E LEONARDO

Un “lodo” e un “giallo”. Le notizie sono due. Giorgia Meloni non vuole parlamentari o ex parlamentari nei board delle grandi società partecipate. Il giallo riguarda invece Enel e uno dei candidati a guidarla. Si tratta di Stefano Donnarumma, ad di Terna, tra i favoriti per la successione di Francesco Starace. Da settimane si ragiona intorno a un parere redatto da Sabino Cassese sulla eventuale compatibilità di Donnarumma. Nessuno sa tuttavia chi ha chiesto a Cassese quel parere. Cassese è obbligato alla riservatezza. Enel e Terna escludono di aver chiesto il parere, così come lo esclude il Mef. La Lega è irritata.

E’ irritata per il “lodo Meloni”, per l’“ostinazione” della premier su Donnarumma e per le poche possibilità che avrà Paolo Scaroni di essere, come chiedono Lega e FI, presidente di Enel (ma chi puo dirlo?). Chi ha chiesto il parere a Cassese su Donnarumma? Il nodo riguarda il passaggio da una società pubblica come Terna a Enel, società mista. Ci sarebbero due pareri giuridici. Lo ha raccontato Repubblica. Uno sarebbe stato chiesto dal governo all’Avvocatura dello stato. Un altro è a firma Cassese. La domanda inevasa è questa: chi può chiedere un parere a Cassese su Donnarumma? Se non lo chiede il Mef (la smentita è netta) se non lo chiede l’ad di Terna, se non lo chiede Enel? Chi?

Ma soprattutto: chi ha l’autorevolezza di chiedere a un ex ministro, un ex giudice della Corte Costituzionale, un parere sulla compatibilità di una carica? […] Su questo parere giuridico si consuma infatti lo scontro più duro tra Lega e FdI. In queste ore si sta decidendo il futuro di “tre sorelle”: Enel, Leonardo e Poste. I cacciatori di teste hanno messo in cima alla lista dei possibili ad di Enel: Luigi Ferraris, Paolo Gallo, Flavio Cattaneo, ma la premier, per gratitudine e stima verso Donnarumma (tra i primi manager a credere nel progetto di FdI) non cede. Presidente potrebbe essere Cesare Pozzi.

Ministri come Adolfo Urso e Guido Crosetto hanno perplessità sull’ad di Terna […] Giorgetti, ha tutta intenzione di selezionare uno di quei tre nomi. Uno di quei tre. Non un altro. Nell’incertezza ci sarebbero nuovi attori che si sono inseriti. Sono i grandi fondi di investimento. Quando si avvicendano i cda delle partecipate, il governo deposita i propri nomi (sono i nomi di maggioranza), ma ci sono anche le liste di minoranza. I fondi esprimono i propri candidati attraverso l’associazione Assogestioni, ma per la grande partita di Enel qualcosa si sta rompendo.

Gli investitori sono scettici sulla capacità di rappresentanza di Assogestioni e sul nome dell’ad di Terna hanno gli stessi dubbi del Mef. Stanno valutando di muoversi in autonomia e di presentare una propria lista. Sarebbe per il Mef , e per il governo, uno schiaffo, tanto più che nel prossimo Cdm si affronterà un disegno di legge “sulla competitività dei capitali”. Il nome dell’ad di Terna è la leva di Salvini per spezzare il “lodo Meloni” contro i suoi parlamentari. Salvini ha promesso ai leghisti esclusi dal Parlamento (uno di questi è Armando Siri) un futuro nelle partecipate. Meloni si oppone senza distinzione.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI A CUTRO

La sua opinione è che le grandi società non possono diventare la villeggiatura del deputato estromesso. Ma Salvini rilancia perché neppure Enel, questa è la sua posizione, può essere guidata da un ad “presentato da Riccardo Fraccaro”. Inoltre il “lodo Meloni”, se c’è, deve valere anche per gli ex ministri, come Roberto Cingolani, nome gradito dalla premier come ad di Leonardo.

L’ospedalizzazione di Berlusconi ha indebolito Salvini al tavolo delle trattative, ma nello stesso tempo lo accende. Spostare il manager Ferraris, da Ferrovie a Enel, gli consentirebbe di scalare Ferrovie, anche perché non ci sono in realtà altre grandi società da conquistare. Molte delle nomine sono di fatto ristrette. E vanno concordate. […] con il presidente Sergio Mattarella. E’ garbo istituzionale. In FdI si parla di telefonate tra governo e Francesco Saverio Garofoni, stretto collaboratore del capo dello stato e segretario del Consiglio supremo di Difesa. Sono tutti ex democristiani, come Crosetto.

In Leonardo, se non sarà riconfermato Alessandro Profumo, si sceglierà tra Mariani, Cutillo e ovviamente Cingolani. Il presidente potrebbe essere Zafarana, generale della Guardia di Finanza, o l’ex rettore Ferruccio Resta. Ma agli alleati cosa resta? Non è forse un governo di coalizione? La Lega vuole la presidenza di Eni. Meloni tenta il blitz. A Eni si fa adesso il nome dell’ex segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, ex capo di gabinetto di Di Maio. L’altro profilo adeguato per una presidenza (Leonardo o Eni) è Francesco Paolo Tronca, ex prefetto di Roma. […]

