15 ago 2023 10:24

IL RISIKO DELLE NOMINE AI VERTICI UE COMINCIA CON LA SFIDA PER LA BEI TRA LA SPAGNOLA CALVIÑO, MASSIMO FRANCO E LA VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE VESTAGER – COME DAGO DIXIT SENZA MARIO DRAGHI A PALAZZO CHIGI A SOSTENERNE LE RAGIONI, IL POVERO EX RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO HA PERSO OGNI “APPEAL” AGLI OCCHI DELL’EUROPA - LA PARTITA SI INTRECCIA, POI CON LA BCE: C'È ANCORA DA DEFINIRE CHI SOSTITUIRÀ FABIO PANETTA, DESIGNATO COME GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA, NEL BOARD DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. LE ULTIME VOCI CONFERMANO IN POLE IL VICE GOVERNATORE PIERO CIPOLLONE - L'IMPRESSIONE DOMINANTE È CHE LA VESTAGER POSSA ALLA FINE SPUNTARLA…