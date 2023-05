PERCHÉ DI TUTTI I POLITICI FINITI NELLO SCANDALO RIMBORSOPOLI È FINITO IN GALERA SOLO MARCO MONARI? – L’EX CAPOGRUPPO PD IN EMILIA ROMAGNA È IN CARCERE DA DUE GIORNI: DOVRÀ SCONTARE 4 ANNI E 5 MESI PER PECULATO. MA TRA SEX TOYS, MUTANDE E WEEKEND D’AMORE, FURONO TANTI ALTRI I COINVOLTI NELLE “SPESE PAZZE”. QUALCHE ESEMPIO? “ER BATMAN” FIORITO, ROBERTO COTA, LA MELONIANA AUGUSTA MONTARULI. IL MOTIVO PER CUI LA PRIGIONE SIA TOCCATA SOLO AL POVERO MONARI È…