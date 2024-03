I RISULTATI DEFINITIVI DELLE ELEZIONI IN RUSSIA: VLADIMIR PUTIN HA OTTENUTO L’87,29% DEI VOTI, IL RISULTATO PIÙ ALTO MAI OTTENUTO NELLA STORIA DEL PAESE – HANNO VOTATO PER “MAD VLAD” QUASI 76 MILIONI DI PERSONE – L’AFFLUENZA È STATA DEL 77,44%: QUESTO È IL DATO VERAMENTE IMPORTANTE DA SBANDIERARE PER IL PRESIDENTE RUSSO…

A PUTIN L'87,29%, IL RISULTATO PIÙ ALTO DELLA STORIA RUSSA

(ANSA) - Con quasi la totalità delle schede scrutinate, Vladimir Putin risulta il vincitore delle elezioni con l'87,29% dei voti, il risultato più alto ottenuto da un presidente eletto nella storia della Russia. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale, citata da Interfax.

RUSSIA: COMMISSIONE ELETTORALE, A PUTIN QUASI 76 MLN DI VOTI, CONSENSO E AFFLUENZA RECORD

(Adnkronos) - La direttrice della Commissione elettorale russa Ella Pamfilova ha reso noto in una conferenza stampa il giorno dopo la chiusura delle urne che hanno votato per Vladimir Putin "quasi 76 milioni di persone", un "risultato record", così come da record è stata l'affluenza alle urne del 77,44 per cento, più del 74,66 per cento delle elezioni del 1991. Putin è stato votato, secondo i risultati ufficiali relativi allo spoglio del 99,75 per cento dei voti, dall'87,29 per cento dei voti. Si sono recate alle urne 87,1 milioni di persone. Pamfilova ha denunciato i tentativi dei "nemici" di ostacolare la partecipazione alle urne, con anche "atti intimidatori, per generare panico fra gli elettori".

RUSSIA: XI SI CONGRATULA CON PUTIN PER RIELEZIONE

(Adnkronos) - Il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con Vladimir Putin per la rielezione alla presidenza russa. Lo riferisce la tv di stato cinese Cctv

RUSSIA: XI A PUTIN, 'SUA VITTORIA RIFLETTE SOSTEGNO POPOLO RUSSO'

(Adnkronos) - La vittoria di Vladimir Putin "riflette pienamente il sostegno del popolo russo". Lo dice il presidente cinese Xi Jinping nel messaggio di congratulazioni al presidente russo, secondo quanto riferisce Cctv. "Negli ultimi anni, il popolo russo si è unito per superare le sfide. Credo che sotto la sua guida la Russia sarà in grado di raggiungere maggiori risultati nello sviluppo e nella costruzione nazionale", aggiunge Xi.

Prima del presidente cinese aveva parlato il ministero degli Esteri, che attraverso il portavoce Lin Jian ha commentato: "Crediamo fermamente che sotto la guida strategica del presidente Xi Jinping e del presidente Putin, le relazioni Cina-Russia continueranno a progredire. Cina e Russia sono l'uno per l'altro i più grandi vicini e partner strategici globali nella nuova era".

RUSSIA: RAISI SALUTA LA 'SOLIDA VITTORIA' DI VLADIMIR PUTIN

(Adnkronos) - Il presidente iraniano, Ibrahim Raisi, si è congratulato con l'omologo russo Vladimir Putin per la "solida vittoria" alle presidenziali. "Il presidente della Repubblica islamica dell'Iran si è sinceramente felicitato con Vladimir Putin per la sua solida vittoria e la sua rielezione alla presidenza della Federazione russa", ha reso noto l'Irna.

RUSSIA: PRESIDENTE VENEZUELA, 'STRAORDINARIA VITTORIA PUTIN DOPO VOTO IMPECCABILE'

(Adnkronos) - Congratulazioni a Vladimir Putin per la vittoria "straordinaria" dal presidente venezuelano. Nicolas Maduro ha inviato "le sue congratulazioni al fratello popolo russo e al presidente Vladimir Putin per la sua vittoria straordinaria" dopo un processo elettorale impeccabile che negli ultimi tre giorni ha visto una partecipazione democratica in maniera esemplare".

