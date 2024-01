Estratto dell’articolo di Elisa Sola per www.repubblica.it

ANDREA DELMASTRO - EMANUELE POZZOLO

L’esito dello stub è positivo. I residui di polvere da sparo «significativi». Ventitré giorni dopo la festa di Capodanno di Rosazza, dai Ris di Parma arriva il primo risultato scientifico sull’inchiesta che vuole fare luce sulla “sparatoria” del veglione a cui ha partecipato anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro.

All’una e mezza della notte nella sede della pro loco un colpo di pistola partito in maniera accidentale dalla North American Arms LR22 di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia e amico di Delmastro, aveva ferito alla coscia un invitato, Luca Campana. L’uomo, operaio di 30 anni, è il genero di Pablito Morello, caposcorta di Delmastro, presente alla festa con vari parenti.

EMANUELE POZZOLO E ANDREA DELMASTRO

Dallo stub emerge che sulle mani e sugli abiti di Pozzolo, l’unico indagato, sarebbero rimaste tracce di polvere da sparo da innesco. Altri residui sarebbero stati rintracciati sugli abiti che il parlamentare indossava quella notte. I risultati dell’esame sono arrivati ieri alla procura di Biella. Si tratta di un esito non inaspettato, per gli inquirenti e forse per lo stesso Pozzolo.

Secondo le testimonianze raccolte finora, sarebbe quasi certo che il deputato fosse molto vicino all’arma al momento dello sparo. Tre testimoni hanno riferito di averlo visto con il revolver in mano. A fianco del deputato, quella sera, c’era il caposcorta di Delmastro. Più di un testimone ha visto Morello […] molto vicino a Pozzolo. Ma il punto nodale — che riguarda chi abbia premuto il grilletto — è ancora poco chiaro.

ANDREA DELMASTRO E PABLITO MORELLO

E su questo le versioni potrebbero divergere. Morello ha dichiarato ai carabinieri, la notte del fatto, che sarebbe stato Pozzolo a far partire il colpo. Il deputato invece ha ribadito più volte: «Non sono stato io a sparare». Alludendo, indirettamente, a un’ipotetica responsabilità di chi gli stava a fianco.

Con la procura Pozzolo non ha ancora parlato. Convocato la scorsa settimana, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In questo contesto l’esame dello stub potrebbe assumere un valore decisivo, se fosse stato fatto sia a Pozzolo che a Morello. Ma non è andata così. I carabinieri hanno eseguito il test solo su Pozzolo, circa quattro ore dopo lo sparo. […] Ma una svolta all’indagine potrebbe arrivare, se non dallo stub, dalla perizia balistica. Sul tavolo della sala della festa sono state trovate tracce di polvere da sparo da carica di lancio.

giovanni donzelli giorgia meloni emanuele pozzolo.

[…] La scorsa settimana la procura di Biella ha revocato il porto d’armi a Pozzolo, facendo cenno all’indagine in corso. Ma ieri c’è stata un’altra novità: la stessa prefettura di Biella ha assegnato al deputato la «vigilanza generica radiocollegata». Una misura di sicurezza che di solito precede l’assegnazione della scorta. Pozzolo sarà dunque monitorato perché è considerato un soggetto a rischio. Pattuglie delle forze dell’ordine passeranno davanti ai luoghi che frequenta abitualmente. La decisione di assegnare la vigilanza al parlamentare è strettamente “riservata” […]. Se non che la decisione è stata presa dopo la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia del 12 gennaio.

PABLITO MORELLO emanuele pozzolo su facebook VISITA DI ANDREA DELMASTRO AL CARCERE DI BIELLA - ALLA SUA SINISTRA PABLITO MORELLO emanuele pozzolo cita ratzinger su facebook emanuele pozzolo contro l iran su facebook GIOVANNI DONZELLI - GIORGIA MELONI - EMANUELE POZZOLO emanuele pozzolo difendeandrea delmastro su facebook Emanuele Pozzolo con la moglie, Martina Miazzone andrea delmastro con emanuele pozzolo Emanuele Pozzolo EMANUELE POZZOLO - ANDREA DELMASTRO - ILLUSTRAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO ANDREA DELMASTRO - EMANUELE POZZOLO PABLITO MORELLO E LUCA CAMPANA ANDREA DELMASTRO - EMANUELE POZZOLO IL MINI REVOLVER NORTH AMERICAN ARMS LR22 DI EMANUELE POZZOLO IL MOTOCLUB DI PABLITO MORELLO