IL RISVEGLIO DEI LEGHISTI PUTINIANI – IL VICESEGRETARIO DEL CARROCCIO, ANDREA CRIPPA, SI AFFRETTA A DIFENDERE IL PRESIDENTE RUSSO SULLA MORTE DI ALEXEI NAVALNY IN NOME DEL GARANTISMO: “ADDITARE COLPEVOLI È PREMATURO E INOPPORTUNO. ASPETTIAMO CHE SI FACCIA LUCE” – IL DIRETTORE DEL "FOGLIO" CLAUDIO CERASA RICORDA LA DICHIARAZIONE DEL 2017 DI SALVINI SU NAVALNY: “MI SEMBRA ESAGERATO CREARE NOVELLI EROI. È L'ENNESIMA MONTATURA MEDIATICA” (POI, NEL 2021, LA LEGA HA CAMBIATO IDEA E HA DIFESO NAVALNY...)

Dagli archivi. Per non dimenticare. Era il 27 marzo 2017 (poi, per fortuna, nel 2021 la Lega ha cambiato idea e ha difeso Navalny, condannando Putin, con un voto esplicito al Parlamento europeo) pic.twitter.com/iNTM6IPPHw — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) February 16, 2024

andrea crippa

(ANSA) - "Esprimiamo le condoglianze, ma aspettiamo che si faccia luce. Non additiamo responsabili finché non ci saranno prove oggettive". Lo dichiara il vicesegretario della Lega Andrea Crippa in merito alla morte di Alexei Navalny. Sulle dichiarazioni del Pd, secondo cui il governo russo sarebbe responsabile della morte del dissidente, afferma: "additare colpevoli mi sembra prematuro e inopportuno". "Io non ho la sfera di cristallo - precisa - e non so cosa succede in Russia. Mi chiedo come lo facciano a sapere qui in Italia. Il Pd con una mentalità giustizialista, è già alla ricerca di colpevoli".

SALVINI PUTIN

"Io non ho la sfera di cristallo - precisa Crippa - e non so cosa succede in Russia. Mi chiedo come lo facciano a sapere qui in Italia. Il Pd con una mentalità giustizialista, è già alla ricerca di colpevoli". A chi gli chiede se le condizioni di prigionia possano aver contribuito al decesso di Navalny, l'esponente leghista risponde: "se stava bene due giorni fa, vuol dire che le condizioni di prigionia lo facevano stare bene". "Se le condizioni in carcere in Russia sono pessime - conclude - non sarebbe dovuto stare bene due giorni fa. A meno che le condizioni di prigionia non siano cambiate in questi due giorni. Non lo so".

andrea crippa - patto tra la lega giovane e russia unita di putin andrea crippa salvini ultimo video di alexei navalny dal carcere 2 ultimo video di alexei navalny dal carcere 1 MATTEO SALVINI CON MAGLIETTA DI PUTIN AL PARLAMENTO EUROPEO andrea crippa - patto tra la lega giovane e russia unita di putin