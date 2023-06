FLASH! – GIOVEDÌ ANGELUCCI RIMETTERÀ SALLUSTI ALLA GUIDA DE “IL GIORNALE” (MINZOLINI RIMARRÀ, STESSO SIPENDIO, COME EDITORIALISTA PER VOLONTÀ DI BERLUSCONI) - LA LINEA POLITICA SARÀ QUELLA DELLA NUOVA MELONI CHE VIAGGIA SULL’ASSE EUROPEO PPE-CONSERVATORI: NON PIÙ DI DESTRA MA DI CENTRO – INVECE LA LINEA DI “LIBERO” AVRÀ SALVINI COME PUNTO DI RIFERIMENTO SALVINI (ANGELUCCI SA BENE CHE LA SANITÀ LOMBARDA NON PUÒ PRESCINDERE DALLA LEGA DEL PIRELLONE). PER LA DIREZIONE È IN POLE PIETRO SENALDI (L’IPOTESI CAPEZZONE BOCCIATA DA SALVINI)