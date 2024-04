RITORNEREMO DEMOCRISTIANI: GLI ITALIANI HANNO NOSTALGIA DELLA BALENA BIANCA! SECONDO UN SONDAGGIO L’ELETTORATO CATTOLICO VALE UN 37% – QUASI UN ELETTORE DI FRATELLI D’ITALIA SU DUE È CONVINTO CHE IN ITALIA MANCHI UN PARTITO CHE “SOSTENGA I VALORI CRISTIANI E CATTOLICI” - IL SEGRETARIO DI DEMOS PAOLO CIANI, PROMOSSO DA ELLY SCHLEIN VICECAPOGRUPPO PD ALLA CAMERA: “SAREBBE UN ERRORE REGALARE IL VOTO CATTOLICO A DESTRA O ALL’ASTENSIONE"

Matteo Pucciarelli per la Repubblica - Estratti

democrazia cristiana manifesto

Ci vorrebbe un partito dei cattolici, o forse a pensarci bene: ci rivorrebbe la Democrazia Cristiana.

Lo pensa il 37 per cento degli italiani, perlomeno secondo il rapporto curato da Quorum per Demos, soggetto politico che orbita nel centrosinistra. Ma alla fine è una richiesta che proviene soprattutto fra chi vota a destra, visto che quasi un elettore di Fratelli d’Italia su due è convinto che in Italia manchi un partito che «sostenga i valori cristiani e cattolici ».

Di questo 37 per cento di italiani attirati dall’idea, il 60 per cento oggi vota la coalizione di governo e solo il 18 per cento una ipotetica coalizione formata da Pd, M5S, rossoverdi e +Europa. Mentre i centristi di Matteo Renzi e Carlo Calenda, messi assieme, fanno solo il 4,8 per cento. La domanda cattolica-cristiana riguarda soprattutto le fasce di età più anziane: fra coloro che hanno 18-34 anni lo chiede il 19 per cento degli elettori, quasi la metà rispetto alla fascia 35-54 (36 per cento), mentre tra gli over 55 la domanda arriva fino al 45 per cento. Sarà l’effetto nostalgia della Prima Repubblica?

giorgia meloni gianfranco rotondi foto di bacco (1)

Chissà. E poi, in parte prevedibile: desidera un’offerta politica del genere chi si dichiara credente, con picchi del 70 per cento tra i praticanti.

Il segretario di Demos Paolo Ciani, promosso da Elly Schlein vicecapogruppo pd alla Camera, è molto vicino alla Comunità di Sant’Egidio.

L’obiettivo, dice Ciani, è «costruire un altro pezzo di coalizione: un partito di ispirazione cristiana, ma non centrista o post-democristiano», nel senso correntizio. Un partito «che supera vecchi schemi perché è “di sinistra” sulla pace, sul no alle armi, ma anche sulla difesa di migranti e detenuti». E che invece ha posizioni più conservatrici «sul fine vita o sulla famiglia». Sarebbe un errore, sostiene Ciani, «regalare il voto cattolico a destra o astensione.

Paolo Ciani

(...) Un dc di vecchia data come Gianfranco Rotondi, alle ultime elezioni eletto con FdI, sostiene come oggi ci sia «un’onda di ritorno, la nostalgia di un grande partito popolare di massa è tanta. Alcuni come noi in questi anni hanno tenuto la fiammella accesa. Nella gara d’appalto per una “nuova Dc” Meloni è favorita, però deve studiare bene l’offerta ». L’argomento è dunque attuale.

(...)

GIANFRANCO ROTONDI - DEMOCRAZIA CRISTIANA vota dc - Progresso senza avventure FRANCESCHINI E ANDREOTTI AI TEMPI DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA democrazia cristiana simbolo