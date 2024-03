IL RITORNO DI MA...ZINGA! TRE ANNI DOPO LE DIMISSIONI DA SEGRETARIO DEM ZINGARETTI SI È FATTO NOMINARE DALLA SCHLEIN, DELLA QUALE IN PRIVATO DICE PESTE E CORNA (“CON QUESTA ALLE EUROPEE NON PRENDIAMO MANCO IL 17%”), A CAPO DELLA FONDAZIONE DEL PD, CACCIANDO IL LAUREATISSIMO GIANNI CUPERLO. ORA "ER SAPONETTA" FARÀ IL CAPOLISTA DEL PD ALLE EUROPEE E DAI RUMORS IN CAMPIDOGLIO PARE ABBIA GIÀ MESSO NEL MIRINO LA POLTRONA DI SINDACO DI ROMA…

Dagonews

zingaretti bettini

"Mi vergogno del mio partito". Con queste parole tre anni fa (era il 4 marzo 2021) Nicola Zingaretti si dimetteva a sorpresa da segretario del Pd lanciando invettive contro tutte le correnti e i capibastone che pensavano solo a "posti e poltrone". Ce l'aveva con Orlando, Franceschini e Guerini. Il tonitruante j'accuse del “Saponetta” fece addirittura pensare a un dignitoso addio alla politica dell'ex presidente della Regione Lazio alla scadenza del suo mandato alla Pisana.

NICOLA ZINGARETTI VALERIO CAROCCI

Dopo quel gesto, che terremotò il PD e lo portò per qualche settimana sotto la soglia del 15 per cento nei sondaggi, Zingaretti deve evidentemente averci ripensato. Così nel giro di poco tempo si è creato la sua, di corrente. Nome evocativo "Bella Ciao": solo che alle gavette nelle montagne i partigiani zingarettiani (“prevalentemente maschi, trentenni, piacenti, di buona famiglia, carrieristi”, come malignano fonti dem) preferiscono le apericene.

Nel frattempo il capo-partigiano Zinga si è fatto candidare da Enrico Letta capolista al proporzionale nel Lazio alla Camera del deputati (posto blindatissimo) e subito dopo ha brigato senza successo per un posto di potere, quale che fosse, chiedendo in ordine sparso il Copasir, la Vigilanza Rai e persino la presidenza della Commissione sulle Ecomafie (nun se butta niente).

nicola zingaretti foto di bacco (1)

Alla fine il fratello di Montalbano si è fatto nominare dalla Schlein, della quale in privato dice peste e corna (“Con questa alle Europee non prendiamo manco il 17%”, il Foglio dixit https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/elly-pezzi-ndash-quot-foglio-quot-rivela-che-anche-nicola-366240.htm) a capo della Fondazione del Pd, cacciando il laureatissimo Gianni Cuperlo, “troppo signore per rinfacciargli il diplomino da odontotecnico”.

Ora, dopo averlo smentito per settimane, Zingaretti farà il capolista del Pd alle Europee e lì ha già prenotato il posto di Vicepresidente del Parlamento Europeo a Bruxelles (facendo fuori Pina Picierno) e dai rumors in Campidoglio pare abbia già messo nel mirino la poltrona di sindaco di Roma (Gualtieri chi?) per il 2026. Ma quando le correnti, i posti e le poltrone sono le sue va tutto bene? Ma allora perché si è dimesso? Ah, saperlo...

schlein zingaretti leodori zingaretti zingaretti annunziata giovani democratici festa unità roma zingaretti franceschini NICOLA ZINGARETTI A FIRENZE nicola zingaretti si scaccola

NICOLA ZINGARETTI ELLY SCHLEIN schlein zingaretti nicola zingaretti cristina berliri foto di bacco