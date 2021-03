IL RITORNO DEI MONTI VIVENTI – “HO AVUTO IL COVID A META' FEBBRAIO, CON FEBBRE MOLTO ALTA. L'ANNO SCORSO SAREI STATO SICURO DI MORIRE. STAVOLTA E’ ANDATA BENE. LE CURE RISPETTO ALL'ANNO SCORSO OGGI SONO PIÙ EFFICACI MA POI ANCHE PSICOLOGICAMENTE: RICORDATE ANCHE VOI I RUMORI CONTINUI DI AMBULANZE E LE SCENE DI TERAPIE INTENSIVE. L’ANNO SCORSO C’ERA UNA PAURA MAGGIORE… - VIDEO

Da Un Giorno da Pecora

il senatore mario monti foto di bacco

Il vaccino? “Non l'ho ancora fatto perché ho 78 anni e non 80 e quindi non l'ho ancora potuto ricevere. Però sono stato compensato perché ho fatto il Covid, a metà febbraio. Ora per fortuna sto bene, tutto è andato bene dopo qualche giorno di febbre molto alta. Da circa una settimana sono negativo e da qualche tempo ho finito i 21 giorni canonici della quarantena”.

A rivelarlo è il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio Mario Monti, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E' sempre rimasto in casa o è stato anche in ospedale? “Per fortuna non sono mai stato ricoverato”. Come ha vissuto questa esperienza? “Mi fosse successo un anno fa sarei stato sicuro di morire – ha spiegato Monti a Rai Radio1 - anche se poi magari l'esito sarebbe stato diverso.

mario monti

Stavolta invece è andata bene”. Perché crede che le cure rispetto all'anno scorso oggi siano più efficaci? “Si, ma poi anche psicologicamente: ricordate anche voi i rumori continui di ambulanze e le scene di terapie intensive”. Lo scorso anno avrebbe avuto una paura maggiore insomma. “Penso proprio di sì”.

mario monti

E' riuscito a ricostruire il modo in cui ha contratto il virus? “Ho una ipotesi ma siccome non si può esser sicuri non la avanzo. Comunque sono sempre stato molto attento alla sicurezza – ha concluso Monti a Un Giorno da Pecora - più propenso ad indossare una doppia mascherina che a dimenticare di metterla”.