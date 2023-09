IL RITORNO DEL "BOMBA": RENZI ASSICURA CHE "ROVESCERÀ L'EUROPA" NEI PROSSIMI NOVE MESI. MA CON CHI? ALLA FESTA DI ITALIA VIVA ALLA QUALE INTERVIENE CI SONO QUATTRO GATTI STILE BOCCIOFILA- FIOCCANO LE IRONIE SUI SOCIAL: "QUANDO INIZIATE A GIOCARE A BOCCE?" NON ESATTAMENTE IL MIGLIOR PASSE-PARTOUT PER "ROVESCIARE L'EUROPA"…

Marco Zonetti per Dagospia

renzi festa italia viva

"Nella classifica delle cose più difficili che ho fatto al primo posto c'è la pedonalizzazione di piazza Duomo a Firenze, poi mandare a casa Conte" dichiara il senatore Matteo Renzi, nonché direttore del Riformista, nella sua Firenze alla festa toscana di Italia Viva, il partito di cui è il leader. Ma la hit parade renziana non finisce qui, tanto che subito aggiunge: "La terza sarà la prossima, rovesciare l'Europa: sarà la prossima sfida bella che faremo. La partita del Centro è bella".

"Abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel lavoro, bisogna mettersi in campo per fare una bella battaglia", conclude quindi il buon Matteo. "Nei prossimi nove mesi sono lotte senza quartiere".

Un altisonante manifesto d'intenti che tuttavia stride con l'entità della platea accorsa ad ascoltarlo e ad applaudirlo, come testimoniano le foto dell'evento (diffuse anche dallo stesso Riformista). Non esattamente una folla oceanica, insomma, anzi, tanto da scatenare l'ilarità dei commentatori sui social pronti a sottolineare, oltre alla "ossessione per Giuseppe Conte" da parte di Renzi, anche l'esiguità dei numeri degli astanti e la loro età media. "Quando iniziate a giocare a bocce?" ha ironizzato più d'uno. Non esattamente il miglior passe-partout per "rovesciare l'Europa", insomma.

renzi festa italia viva