Estratto dell'articolo di Filippo Ceccarelli per "il Venerdì di Repubblica"

E poi ci sarebbe anche Kunz, il bel Dimitri, il bel principe dai 13 cognomi, il Pitonesso. Nell'ordinaria scandalistica all'italiana […] i personaggi di contorno sono spesso i più gagliardi, ma erano anni che non se ne osservava uno più affascinante, signorile e cortese […] di Sua Altezza Imperiale Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena Miesko Piast Bielitz Leopoldo e giù fino a Rasponi e Spinelli, compagno di vita della ministra che in un empito di generosa sollecitudine, per aggirare il conflitto d'interesse gli ha rifilato una tale quantità di azioni, cariche e adesso anche di grane, dal Twiga a Visibilia fino alla villa di Forte dei Marmi, che la metà basta e soverchia, come diceva il Divo.

Fino a quel momento al massimo doveva vedersela con l'illustre casato d'Asburgo che a più riprese, con teutonica insistenza, l'ha diffidato dal presentarsi con quel titolo. Ma lui, dopo tutto, che poteva farci? Nato a San Marino, dove l'anagrafe non è poi cosi rigorosa, […] l'hanno chiamato pur sempre a quel modo; e a parte qualche confusa spiegazione dinastica su una ipotetica linea matrilineare, viveva la sua vita.

In compenso, […] aveva la facoltà di sposare una donna rendendola, come nelle fiabe, una principessa o quasi; destino toccato anni addietro a Patrizia Groppelli, […] prima che l'universo del gossip fosse deliziato da quel singolare scambio incrociato che ha spinto Patrizia a unirsi con l'ex di Santanchè, Alessandro Sallusti, mentre Kunz finiva tra le braccia di Danielona […].

Primaria è piuttosto la ricorrenza di pseudo-titolati nella più edificante storia d'Italia: dal barone Ugo Montagna di San Bartolomeo del caso Montesi al conte Igor Marini di Telekom Serbia passando per Licio Gelli, insignito di contea nel corso dell'inflazione nobiliare d'epoca repubblicana; per cui oggi è difficilissimo distinguere gli antichi aristocratici da quanti se ne generano nei meandri delle consorterie araldiche e pataccare, in truffaldini ordini cavallereschi o nella tv trash dove presunte e contegnose nobildonne vengono mandate in onda per essere smascherate da altre supposte nobildonne.

Dopo tutto l'Italia rimane pur sempre un favoloso paesone di maschere, e la più celebre di tutte, Totò, spese soldi e sostenne cause per vedersi riconosciuta l'eredità al trono di Bisanzio. «Signori si nasce - declamava nell'omonimo film (1960) -e io modestamente lo nacqui». Motto che il Pitonesso può doppiamente fare suo essendo il suo tredicesimo cognome Spinelli come appunto sul set il principe Zazà Spinelli degli Ulivi.

