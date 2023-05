16 mag 2023 11:05

LA RIVINCITA DEL "DINOSAURO" SCAJOLA: A IMPERIA TRAVOLTO IVAN BRACCO, IL POLIZIOTTO CANDIDATO DEM CHE IN PASSATO LO HA INDAGATO A PIÙ RIPRESE - SEI PROCESSI, SEI ARCHIVIAZIONI O ASSOLUZIONI: DALLA CASA CON VISTA SUL COLOSSEO (PRESCRIZIONE DOPO UN'ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO), ALL'INCHIESTA SULLA MANCATA SCORTA A MARCO BIAGI (ARCHIVIATA) - IL PROCESSO ANCORA IN CORSO PER AVER TENTATO DI FAVORIRE LA LATITANZA DEL DEPUTATO FI AMEDEO MATACENA, NEL FRATTEMPO MORTO A DUBAI (MA IL REATO E' GIA' PRESCRITTO) – IL NO AL CAV CHE GLI AVEVA OFFERTO DI…