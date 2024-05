8 mag 2024 13:41

LA RIVOLTA POPOLARE? SI FA PER IL KEBAB - IN GERMANIA, IL PARTITO DI SINISTRA “LINKE”, PROPONE DI CALMIERARE IL PREZZO PER IL KEBAB, CHE DOVREBBE COSTARE NON PIÙ DI 4,90 EURO. “PREZZO POLITICO” PER I RAGAZZI A 2,90 – PER IL CANCELLIERE OLAF SCHOLZ IL PIATTO TIPICO TURCO (MOLTO DIFFUSO IN GERMANIA) STA ANDANDO DI TRAVERSO: OVUNQUE VADA C’E’ QUALCUNO CHE SI LAMENTA DELL'EFFETTO INFLAZIONE…