Da ilgazzettino.it

Nuove grane per il trumpiano di ferro Matt Gaetz. Già sotto inchiesta federale per una presunta relazione sessuale con una 17enne, pagata per viagguiare al suo fianco, il parlamentare repubblicano è ora al centro di uno scoop della Cnn. Il network statunitense ha raccolto la testimonianza di due donne che sostengono di aver partecipato a party con uomini importanti, tra cui Gaetz, nei quali si consumavano alcol e droga come cocaina ed extasy e a volte si faceva sesso.

I party si sarebbero tenuti in suite d'albergo dopo attività politiche. La partecipazione delle donne non sarebbe stata gratuita. La testimone della Cnn parla di pagamenti digitali che arrivavano puntualmente dopo i festini, anche se mai direttamente da Gaetz. Il parlamentare americano, che ha 38 anni, è sempre più isolato nel partito repubblicano. Circa due settimane fa lo ha mollato anche il suo portavoce Luke Ball.

