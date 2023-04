6 apr 2023 16:27

ROBE DA MARTA - ECCO COME LA MOGLIE MORGANATICA DI SILVIO BERLUSCONI MARTA FASCINA E’ RIUSCITA A SILURARE LICIA RONZULLI (A MARZO, COME LA PASCALE) – AI DEPUTATI RACCOMANDA: “NON DOVETE PASSARE DA LICIA. SE AVETE RICHIESTE CHIEDETE A ME” – IL GIOCO DI SPONDA CON MARINA BERLUSCONI - NELLE MANI DELLA FASCINA, IN QUESTE ORE DELICATE, C’È LA GESTIONE DI TUTTO IL TRAFFICO SENTIMENTALE, UMANO E POLITICO IN ENTRATA E IN USCITA DAL SAN RAFFAELE