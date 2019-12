ROBERTI', DEVI AGGIORNARE IL REPERTORIO - GUALTIERI COME UN ROBOT RIPETE LA STESSA GAG, SEMPRE DALLA ANNUNZIATA: SUL ''CONTO DEL PAPEETE'' PAGATO DAL GOVERNO ESORDÌ DUE MESI FA. MA ANCHE STAVOLTA ARRIVA L'ECONOMISTA VERONICA DE ROMANIS (NON CERTO BORGHI) CHE LO INCHIODA: ''CARO MINISTRO, IL CONTO DA 23 MILIARDI È STATO LASCIATO PER 19 MLD DAL GOVERNO PD E PER 4 DA SALVINI, CONTE E DI MAIO, CON LEI AL GOVERNO. IL CONTO NON È STATO SALDATO MA PER LO PIÙ FINANZIATO CON ALTRO DEBITO. E SULL'IVA…''

Min. #Gualtieri qualche dettaglio: 1)conto 23 mld è stato lasciato per 19 mld dai gov. Pd e per 4 mld da Conte, Salvini e DiMaio oggi al gov. con lei; 2)conto non è stato saldato ma finanziato per maggior parte con + debito; 3) per 21-22 conto di 45 mld Iva è ancora da saldare https://t.co/makzi7m88U — Veronica De Romanis (@VeroDeRomanis) December 8, 2019

Quello sulla Manovra è stato "un dibattito vivace, per usare un eufemismo": secondo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, c'è spesso "troppa attenzione al giorno per giorno e poca capacità di tenere i nervi saldi e di guardare le cose in prospettiva". Però, dice tra il serio e il faceto, "siamo riusciti a fare un miracolo, saldando il conto del Papeete" con misure "per la crescita". Poi accetta la sfida di Salvini: confronto in tv a gennaio.

Gualtieri: "Da Salvini campagna terroristica sul Mes" "Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone", ha aggiunto Gualtieri, intervistato a "In mezz'ora in più" da Lucia Annunziata. "Se non si riesce a esprimere con competenza e credibilità sugli ingredienti della Nutella, anche sul Mes rischia di essere piuttosto scarso", ha proseguito.

"Abbiamo evitato l'aumento dell'Iva""Ci siamo fatti trascinare nelle cronache su microaspetti, quando passeranno queste fasi emergeranno i contorni di fondo di una Manovra che è riuscita ad evitare l'aumento dell'Iva senza toccare scuola, università, ricerca, anzi, aumentando le risorse dello Stato sociale" e che introduce "una significativa riduzione delle tasse sul lavoro", ha rivendicato il titolare del Tesoro.

"Significativo taglio delle tasse e asili nido gratis" Sul cuneo, ha detto poi Gualtieri, "abbiamo fatto l'investimento più rilevante in Manovra oltre all'Iva, e porterà meno tasse sugli stipendi della maggioranza delle persone". Nella legge di Bilancio "abbiamo appostato le risorse e ora anche nel dialogo con le forze sociali decideremo come utilizzarle". Questo poi "confluirà in una più ambiziosa ridefinizione fiscale" per abbassare le tasse "sui salari medi e bassi", h aspiegato, sottolineando un altro intervento della legge di Bilancio, "una misura cui tengo molto: gli asili nido saranno sostanzialmente gratuiti per la stragrande maggioranza dei cittadini italiani".

Salvini: "Impossibile asili nido gratis per tutti a gennaio", tra un mese confronto tv con GualtieriNon si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini. "Quello di cui parla il ministro Gualtieri è tutto un rinvio: la tassa sulla plastica, il Mes. L'unica cosa che scatta sicuramente dal primo gennaio, secondo Gualtieri, è che tutti avranno l'asilo gratis per i figli. Ma è una fesseria, una bufala: lo vedremo il primo gennaio. O hanno trovato i soldi sotto i funghi o è una balla", ha affermato il leader della Lega. Proprio sugli asili nido ci sarà un confronto tv tra Salvini e Gualtieri: a lanciare la sfida è stato il leader leghista e il ministro ha annunciato la sua disponibilità a tornare in tv a gennaio per il faccia a faccia.

