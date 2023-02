20 feb 2023 19:46

ROCCA, OGNI PROMESSA E' DEBITO! – IL NEOPRESIDENTE DEL LAZIO, FRANCESCO ROCCA A “UN GIORNO DA PECORA” SI È FATTO RAPARE A ZERO LA BARBA, COME AVEVA PROMESSO IN CAMPAGNA ELETTORALE IN CASO DI VITTORIA – IL COMMENTO DOPO IL TAGLIO DEL PIZZETTO CHE PORTAVA DA 30 ANNI: “MI SENTO PIÙ GIOVANE, SONO TRANQUILLO, MOLTO MEGLIO DI QUELLO CHE PENSAVO...” - VIDEO!