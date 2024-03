Da Sassate.it

https://sassate.it/aurelio-regina-limprenditore-che-gira-in-auto-con-tanto-di-paletta-sul-cruscotto-per-evitare-gli-ingorghi-tra-le-sue-poltrone/

aurelio regina e la moglie carla foto di bacco

Domanda: ma chi ha autorizzato l’imprenditore (si fa per dire) Aurelio Regina a girare in auto per Roma sfoggiando sulla sua bella Audi una regolamentare paletta di quelle in dotazione alle forze dell’ordine? Non ha ne’ scorta ne’ tutela ( a meno che non si voglia considerare come tale sua moglie), eppure qualcuno gliela deve pur aver concessa. Già, ma chi?

Questo trasversalissimo cacciatore seriale di poltrone può vantare mille amicizie importanti, che lo hanno portato negli anni ad occupare contemporaneamente parecchi incarichi nelle organizzazioni imprenditoriali, a cominciare dalla Confindustria nazionale e capitolina. Per non parlare della presidenza della Fondazione Musica per Roma (dove riuscì, grazie alla dabbenaggine dell’allora sindaco, Gianni Alemanno, a strappare la poltrona ad un “tecnico” di valore del calibro del povero Gianni Borgna).

lamberto giannini e la moglie laura foto di bacco (1)

Quindi, ricerca complicata. Che però almeno il prefetto di Roma, l’ex-capo della Polizia Lamberto Giannini, potrebbe risolvere rapidamente. Visto che è lui a presiedere il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine, deputato a stabilire a chi spetti o meno la scorta, la tutela o anche semplicemente l’utilizzo della paletta.

Bene, staremo a vedere. Perché è francamente scandaloso vedere Regina arrivare la domenica al Circolo Foro Italico, per una bella partita di tennis, alla guida dell’auto che espone arrogantemente questo simbolo del “io so’ io e voi non siete un c…”

luigi abete aurelio regina francesco starace piercarlo padoan aurelio regina paletta polizia municipale lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt295 luca cordero di montezemolo guglielmo picchi aurelio regina FRANCO GABRIELLI LAMBERTO GIANNINI auto blu lampeggiante aurelio regina gianni de gennaro foto di bacco