23 mag 2023 17:42

A ROMA TUTTO SI DIMENTICA E SI RICICLA – IL SINDACO GUALTIERI HA PIAZZATO IL SUO EX CAPO DI GABINETTO, ALBINO RUBERTI, ALLA VICEPRESIDENZA DI ACEA ATO2, SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL LAZIO – PER LUI UN COMPENSO DA 30MILA EURO L'ANNO, CON POSSIBILITÀ DI APPRODARE AL VERTICE DI RISORSE PER ROMA (90MILA EURO) – RUBERTI AVEVA LASCIATO IL RUOLO AL CAMPIDOGLIO DOPO LA DIFFUSIONE DEL FILMATO NEL QUALE SI SCAGLIAVA CONTRO IL BROKER VLADIMIRO DE ANGELIS (“ME TE COMPRO? IO L'AMMAZZO”) – VIDEO