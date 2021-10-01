A ROMA IL VERO VINCITORE (PER ORA) E’ IL PARTITO DEL NON VOTO! CROLLA L’AFFLUENZA NELLA CAPITALE: PIu' DI UN ROMANO SU 2 E' RIMASTO A CASA. IL DATO FA SEGNARE IL 48,83%. CINQUE ANNI FA L'AFFLUENZA ERA STATA DEL 57,03%. SI TRATTA DI UNO SCHIAFFONE DA PARTE DEGLI ELETTORI ALL'OFFERTA POLITICA DA PARTE DEI VARI PARTITI - QUANTI DI QUELLI CHE NON SONO ANDATI A VOTARE SI MOBILITERANNO AL BALLOTTAGGIO?

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(ANSA) Crollo dell'affluenza degli elettori per il primo turno delle amministrative a Roma: il dato fa segnare il 48,83%. Cinque anni fa l'affluenza era stata del 57,03%. (ANSA).

 

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politica

HA VINTO MARIO DRAGHI! - IL CENTROSINISTRA CONQUISTA MILANO, NAPOLI E BOLOGNA AL PRIMO TURNO CON SALA (56,4%), MANFREDI (65,5%) E LEPORE (62,4%). SI VA AL BALLOTTAGGIO A ROMA (MICHETTI 31,7% E GUALTIERI 27,6%), TORINO (LO RUSSO 42,3% E DAMILANO 39,7%) E TRIESTE (DIPIAZZA 45,6% E RUSSO 33,4%) – DISFATTA PER SALVINI E MELONI - CROLLO DEL M5S NELLE CITTÀ GOVERNATE DALLE SINDACHE RAGGI E APPENDINO MA ANCHE NEL RESTO D'ITALIA: MENO DEL 9% A TORINO, POCO SOPRA IL 10% A ROMA - E ADESSO COSA SUCCEDERA'? VE LO DICE DAGOSPIA...