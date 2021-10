4 ott 2021 17:24

A ROMA IL VERO VINCITORE (PER ORA) E’ IL PARTITO DEL NON VOTO! CROLLA L’AFFLUENZA NELLA CAPITALE: PIu' DI UN ROMANO SU 2 E' RIMASTO A CASA. IL DATO FA SEGNARE IL 48,83%. CINQUE ANNI FA L'AFFLUENZA ERA STATA DEL 57,03%. SI TRATTA DI UNO SCHIAFFONE DA PARTE DEGLI ELETTORI ALL'OFFERTA POLITICA DA PARTE DEI VARI PARTITI - QUANTI DI QUELLI CHE NON SONO ANDATI A VOTARE SI MOBILITERANNO AL BALLOTTAGGIO?