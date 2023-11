ROMEO, IL MEJO DER COLOSSEO – IL “CORRIERE” VERGA UN RITRATTONE DI MASSIMILIANO ROMEO, IL CAPOGRUPPO DELLA LEGA A PALAZZO MADAMA CHE SI È TRASFORMATO NELLA TESTA DI ARIETE DI SALVINI CONTRO LA MELONI: “SE NE ESCE FRESCO COME UN QUARTO DI POLLO E PRESENTA EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO. SCOPPIA UNA MEZZA BUFERA. ANZI, STA PER SCOPPIARE, PERCHÉ L’INGENUO SI FERMA: ‘AVEVO CAPITO MALE!’” – “GIUSTO IL TEMPO DI PRENDERE UN CAFFÈ ED ECCOLO DI NUOVO. IL BERSAGLIO È L’AMICO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA” – IL FRATELLO FILIPPO CHAMPAGNE, INFLUENCER DA CENTOMILA FOLLOWER SU INSTAGRAM

Estratto dell’articolo di Roberto Gressi per il “Corriere della Sera”

Romeo Massimiliano, quasi 53 anni, nato in quel di Monza, sotto l’influenza dell’Acquario, che per la dominanza uraniana stimola l’animo alla costante ricerca di un suo modo di esprimersi in ferma opposizione agli altri. Diploma scientifico, sposato, leghista da appena un soffio più tardi della prima ora, capogruppo a Palazzo Madama.

Segni particolari: tendenza schiacciasassi, testa d’ariete, sicario. In puro senso politico, si intende. Pronto a mollare uno schiaffo, contro gli avversari ma ancora di più contro gli alleati. Lesto a porgere la guancia quando vola un ceffone di risposta. Granitico nella resistenza, con il vento che soffia impetuoso. Rapido nella ritirata, e chi se ne frega della brutta figura, se la ragion di Stato leghista esige una marcia indietro.

Alla fine, Matteo Salvini l’ha trovato, il suo uomo senza paura, che sprona il cavallo contro l’artiglieria, come a Balaklava. Senza che sia sempre lui, Matteo, a metterci la faccia, ammaccata dopo il Papeete e il turbine di Giorgia l’impertinente.

Esordio in prima linea nel luglio del 2022. Aria di burrasca sul governo di Mario Draghi. Conte ha aperto la via, ma non basta, ci vuole chi affondi la lama, e tocca alla Lega. Tutti aspettano Salvini, ma in Senato si alza lui, Romeo: «Presidente, accetti il cambio di maggioranza o se ne vada». Risultato ottenuto, senza nemmeno sporcarsi le mani.

Ma è nella obbligata e insidiosa schermaglia di oggi che Romeo risulta prezioso. Battaglia obbligata, perché bisognerà pure provare a logorare Fratelli d’Italia con qualche colpo ai fianchi. Insidiosa perché si sa, Giorgia sul ring non se la cava male. E allora eccolo Massimiliano, che sempre sfoggia nell’asola lo spadone di Alberto da Giussano.

Se ne esce fresco come un quarto di pollo […] e presenta emendamenti alla legge di Bilancio. Apriti cielo. Lo sanno anche i bimbi che la premier ha chiesto alla sua maggioranza di votare la Finanziaria senza fare storie. Scoppia una mezza bufera. Anzi, sta per scoppiare, perché Romeo l’ingenuo si ferma: «Avevo capito male!». […]

Giusto il tempo di prendere un caffè ed eccolo di nuovo, il nostro. Salvini ha appena dribblato ogni richiesta di commento, e lui va giù dritto: «Io penso che sia una cosa che bisogna evitare». Il bersaglio è l’amico Francesco, che scende dai treni al volo. Non che Lollobrigida non si meriti la gogna, visto che pure nella targa sotto il freno d’emergenza, metaforicamente tirato, c’è scritto: «Ogni abuso sarà punito». Ma non si fa peccato se si pensa che, più che difendere il cittadino dall’odiata casta, Romeo volesse dare una bottarella alla concorrenza.

Ma pure sull’Ucraina è ancora lui a dare un colpo al cerchio, dopo aver votato la botte del sì al sostegno militare a Kiev. Meglio lui, che il ricordo di Salvini sulla piazza Rossa, con la maglietta con l’effige di Putin, è fin troppo recente.

«Rimoviamo quell’idea, mentalità dominante di chi comanda in Europa e negli Stati Uniti, che la pace può esserci solo con la sconfitta o, ancora peggio, l’umiliazione di Mosca».

[…] Ed è pure fratello di Filippo Champagne, influencer da centomila follower su Instagram, vino rosso a colazione, ma si sveglia alle 18, sedicente ludopatico, adora perdere scommettendo sui cavalli, teorico dell’ozio, notte, dice lui alla Zanzara , tra alcol e discoteche. Insomma, pare che funzioni, a condizione di tenergli la corda corta. Perché, avvertiva Troisi, mai dare a un bambino un nome così lungo. Mas-si-mi-lia-noooo… Quando hai finito di richiamarlo chissà dove è arrivato e quanti guai ha combinato.

