ROMPETE I SALVADANAI: ARRIVA LA PATRIMONIALE – IL GOVERNO HA ACCOLTO UN ORDINE DEL GIORNO ALLA DELEGA FISCALE, FIRMATO DALLA SINISTRA DI FRATOIANNI, CHE IMPEGNA L’ESECUTIVO A “VALUTARE” L’INTRODUZIONE DI UNA TASSA SUI PATRIMONI SUPERIORI A 500MILA EURO, CHIAMATA “NEXT GENERATION TAX” – “ITALIA VIVA” INSORGE: “TASSATORI FOLLI. È IL GOVERNO MELONI-FRATOIANNI”

NICOLA FRATOIANNI

1. FISCO: GOVERNO VALUTERA' INTRODUZIONE NEXT GENERATION TAX, OK A ODG FRATOIANNI ALLA CAMERA

(Adnkronos) - Con parere favorevole con riformulazione, il GOVERNO accoglie, in Aula a Montecitorio, l'ordine del giorno alla delega fiscale a firma Fratoianni e Piccolotti (Avs), che impegna il GOVERNO "a valutare" l'introduzione di una patrimoniale sui patrimoni superiori a 500mila euro, la Next Generation Tax "per assicurare a tutti i bambini e i ragazzi residenti in Italia di potersi istruire, dall'asilo nido all'università, in modo completamente gratuito".

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

Nel testo originale l'odg impegnava il GOVERNO ad adottare la Next Generation "nel prossimo provvedimento utile", la riformulazione impegna il GOVERNO a valutarne l'introduzione. "In Italia l'1% più abbiente possiede il 25% della ricchezza complessiva, mentre il 60% più povero si deve accontentare del 15%", si legge nel testo originale dell'Odg a firma Fratoianni. "Mentre quasi un quarto dei residenti in Italia versa in condizioni di povertà assoluta (cinque milioni di persone) o relativa (otto milioni di persone) tre singoli individui posseggono tanta ricchezza quanto il 10 per cento più povero della popolazione".

patrimoniale

Bisogna "intervenire a concreto sostegno delle giovani generazioni" e "l'introduzione della Next Generation Tax, che colpirebbe i patrimoni delle persone fisiche solo se superiori ai cinquecentomila euro, ottenuti considerando il complesso, in Italia e all'estero, delle proprietà immobiliari (valutate sulla base dei valori catastali, non di quelli - ben più elevati - di mercato), degli investimenti finanziari, delle giacenze bancarie e dei beni mobili di lusso e, nello stesso tempo, l'eliminazione di ogni ulteriore forma di tassazione di tali cespiti (Imu, imposte sui conti correnti e sui depositi titoli, imposte di bollo) porterebbe ad un gettito stimato di dieci miliardi di euro".

2. MARATTIN, MELONI-FRATOIANNI PRONTI A UNA NUOVA PATRIMONIALE

patrimoniale

(ANSA) - "I tassatori folli. Di destra. Qui alla Camera il governo e la maggioranza hanno appena accolto questo ordine del giorno di Fratoianni. Che chiede di introdurre una nuova patrimoniale". Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, a proposito dell'ordine del giorno alla delega fiscale, a firma Fratoianni e Piccolotti, che impegna il governo a introdurre una patrimoniale sui patrimoni superiori a 500mila euro. "Noi di Azione e Italia Viva eravamo pronti a votare ferocemente contro. Ma il governo Meloni-Fratoianni ha deciso di accoglierlo direttamente senza neanche metterlo ai voti. Ed è quindi pronto a valutare una nuova patrimoniale", conclude.

crosetto e fratoianni