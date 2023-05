RON DESANTIS SCALDA I MOTORI PER LA SUA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI USA DEL 2024 - IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA HA INVIATO I FINANZIATORI DEL PARTITO REPUBBLICANO A MIAMI PER IL 24 E 25 MAGGIO - LA SUA DECISIONE SARA’ STATA FAVORITA DAL SONDAGGIO DI “WPA INTELLIGENCE” SECONDO CUI JOE BIDEN E’ AVANTI A DONALD TRUMP NEL VOTO POPOLARE: IL PRESIDENTE HA IL 47% DEI CONSENSI CONTRO IL 40% DI “THE DONALD”

USA 2024: DESANTIS VERSO CANDIDATURA,INVITA FINANZIATORI A MIAMI

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Ron DeSantis scalda i motori per la sua candidatura alle presidenziali Usa del 2024. Il governatore della Florida ha inviato i finanziatori del partito repubblicano a Miami la prossima settimana, per l'esattezza il 24 maggio per una serata e il giorno successivo per un incontro politico. "Dopo inizia la parte divertente. Jeans e abbigliamento casual sono incoraggiati", si legge nell'invito all'incontro riportato da alcuni media americani.

USA 2024: SONDAGGIO,BIDEN +7 PUNTI SU TRUMP IN VOTO POPOLARE

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Joe Biden avanti a Donald Trump nel voto popolare. E' quanto emerge da un sondaggio di Wpa Intelligence riportato dal New York Post, secondo il quale il presidente Usa ha il 47% dei voti contro il 40% di Trump. Nel 2020 Biden ha battuto il tycoon di 4,5 punti percentuali nel voto popolare.

