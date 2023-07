1 lug 2023 19:00

RON, THE MILLION DOLLAR BABY – IL GOVERNATORE REPUBBLICANO DELLA FLORIDA, RON DESANTIS, HA TRIPLICATO LA SUA RICCHEZZA DA QUANDO HA LANCIATO LA SUA CAMPAGNA PER LA CORSA ALLA CASA BIANCA – IL SUO LIBRO, USCITO IN CONTEMPORANEA CON L’ANNUNCIO DELLA SUA CANDIDATURA, HA INCASSATO 1,25 MILIONI DI DOLLARI – ANCORA NE DEVE MAGNA' DI PASTASCIUTTA PRIMA DI AVVICINARSI A TRUMP, CHE HA ASSET PER 1,5 MILIARDI…