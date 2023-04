11 apr 2023 16:40

RONZULLIANI ALL’ATTACCO! - GIORGIO MULÈ RANDELLA IGNAZIO LA RUSSA: “HA SPESSO GIOCATO CON LE PAROLE, DIMOSTRANDO NON TANTO ANTIPATIA NEI MIEI CONFRONTI, MA POCO RISPETTO PER FORZA ITALIA, CONSIDERATA UN SUCCEDANEO DEL SUO PARTITO - SE LUI AVESSE IDEA DI QUANTO IMPORTA A ME DI STARGLI ANTIPATICO, AVREBBE IDEA DELL'IMMENSITÀ...COME STA INTERPRETANDO LA RUSSA IL RUOLO DI PRESIDENTE DEL SENATO? I SILENZI E GLI IMBARAZZI DEI SUOI COLLEGHI DI PARTITO RIGUARDO ALLE SUE POSIZIONI LA DICONO LUNGA. LE ISTITUZIONI SONO SACRE…”