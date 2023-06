RONZULLIANI DI TUTTO IL MONDO RIALZATEVI – NEL NUOVO CORSO DI FORZA ITALIA POST BERLUSCONI, LICIA RONZULLI E I SUOI FEDELISSIMI (CATTANEO E MULÉ) VOGLIONO RIPRENDERSI PARTE DELLO SPAZIO PERSO CON LA SVOLTA GOVERNISTA DEL PARTITO – PRETENDONO DI TORNARE SUBITO IN TV, SULLE RETI MEDIASET DALLE QUALI ERANO STATI BANDITI. E VOGLIONO COMPARIRE SUI SOCIAL AZZURRI: “NON POSSIAMO CERTO PENSARE CHE SIANO TAJANI E BARELLI A SPINGERE IL CONSENSO” – LE PRIME MOSSE IN VISTA DELLA BATTAGLIA DEL CONGRESSO

Tornare subito in tv, magari in prima serata, sulle reti Rai e Mediaset. E pure sui social network di Forza Italia dove le loro facce erano sparite da febbraio, cioè da quando il patto tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi aveva portato alla svolta “governista” del partito.

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, però, il ritorno dei ronzulliani passa proprio per i media: il primo passo della capogruppo al Senato Licia Ronzulli e dei dirigenti a lei vicini sarà quello di chiedere di tornare a rappresentare il partito in televisione e sui social network. “La nostra voce non può essere solo quella di Tajani e Barelli”, dicono oggi i dirigenti azzurri vicini a Ronzulli anticipando le prossime mosse interne.

Dopo la morte di Berlusconi di lunedì scorso, in molti temevano una scissione nel partito con i dirigenti ronzulliani in libera uscita soprattutto verso la Lega. Ma così non sarà. La capogruppo e i suoi fedelissimi Alessandro Cattaneo e Giorgio Mulè, infatti, resteranno in Forza Italia e vogliono recuperare lo spazio perso in questi mesi: a Tajani chiedono un gesto di pacificazione (l’ipotesi è di nominare Ronzulli responsabile del partito al Nord) e di unità nel partito. In questo modo Marta Fascina, ex compagna di Berlusconi, e i suoi tre fedelissimi (Alessandro Sorte, Tullio Ferrante e Alessandro Benigni) verrebbero messi all’angolo.

Il primo passaggio sarà proprio quello di tornare in tv. Soprattutto nelle reti Rai e Mediaset dove negli ultimi mesi i ronzulliani sono stati sostituiti con figure governiste vicine a Tajani, a partire proprio dal capogruppo alla Camera Paolo Barelli. Cattaneo e Mulè, per fare solo due esempi, invece comparivano quasi unicamente nelle trasmissioni di La7. Anche sui social network del partito, le facce dei dirigenti vicini a Ronzulli sono sparite per lasciare spazio ai parlamentari governisti.

[…] nel partito c’è la convinzione che, dopo un’inevitabile risalita nei sondaggi sulla scia della morte di Berlusconi, arriveranno tempi duri per Forza Italia e quindi servono figure in grado di funzionare in tv e in rete nella campagna elettorale delle elezioni europee. “Non possiamo certo pensare che siano Tajani e Barelli a spingere il consenso”, dice un dirigente dietro la garanzia di anonimato. Inoltre, tornare in tv e sui social serve anche a uso interno: è il primo passo di Ronzulli per riacquisire un peso importante nel partito.

