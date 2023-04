LA ROTTURA DEFINITIVA TRA RENZI E CALENDA S'E' CONSUMATA CON L'ANNUNCIO DELLA DIREZIONE DE "IL RIFORMISTA" DA PARTE DI MATTEONZO – LE MANOVRE DI RENZI, L’IPOTESI PRIMARIE (CON LA CANDIDATURA DI RAFFAELLA PAITA CONTRO CALENDA) PER L'OPA OSTILE DI ITALIA VIVA SU AZIONE, I SOLDI IN BALLO (VISTO CHE UNIRSI SIGNIFICAVA PERDERE I FONDI DEL 2X1000) E I DUBBI DI A-MARA CARFAGNA INDECISA SE RIENTRARE IN FORZA ITALIA IN QUOTA TAJANI - VIDEO

LA PROFEZIA DI RAFFAELLA PAITA - VIDEO

https://www.la7.it/tagada/video/terzo-polo-paita-ce-volonta-di-superare-italia-viva-nodo-sciolto-stasera-12-04-2023-480177

Dagonews

LE POLTRONE DI MATTEO RENZI - BY MACONDO

La rottura definitiva tra Matteo Renzi e Carlo Calenda si è consumata con l’annuncio, da parte del senatore semplice di Riad, dell'incarico come direttore del Riformista.

Alla notizia Calenda ha chiamato il suo fido Matteo Richetti dicendo che la convivenza con Renzi poteva considerarsi conclusa.

Richetti, a quel punto, ha contattato Maria Elena Boschi la quale, per tutta risposta, ha rintuzzato e rilanciato sostenendo che Italia Viva era intenzionata a partecipare al congresso fondativo del partito unico presentando le proprie liste.

CARLO CALENDA MATTEO RENZI

Tra le ipotesi fatte balenare dai renziani anche quella di celebrare le primarie per la scelta del leader, in cui il gruppo di Italia Viva avrebbe messo in campo la candidatura della senatrice Raffaella Paita.

Una manovra, o meglio il solito tatticismo di Renzi, per lanciare un’opa ostile su “Azione”.

Sulla rottura tra i tue ego-leader, che non si sono mai amati, ha pesato anche la questione legata ai soldi visto che sciogliere Italia Viva, per Renzi, significherebbe perdere i soldi del 2x1000. Nel trambusto del Terzo Polo, tra un'incomprensione e uno sfanculamento, Mara Carfagna, ora che Forza Italia si è de-ronzullizzata ed è tornata governista, è indecisa sul suo futuro. Non sa se restare nel pollaio centrista o rientrare alla casa-madre, cioè nel partito di Berlusconi, in quota Tajani...

LA PROFEZIA DI RAFFAELLA PAITA

MATTEO RENZI CARLO CALENDA

Estratto da liberoquotidiano.it

Il futuro del Terzo Polo tiene banco in tutti i talk show politici. Non fa eccezione la puntata di "Tagadà" in onda il 12 aprile su La7. Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, cerca di tranquillizzare l'opinione pubblica, assicurando che il processo per la costituzione del partito unico avverrà senza scossoni. Ma Paita rivela a Tiziana Panella anche il nome di chi guiderà il Terzo Polo

raffaella paita maria elena boschi foto di bacco

"Renzi ha fatto un passo di lato rispetto al progetto del Terzo Polo e questo ha reso possibile l'affermazione della leadership di Carlo Calenda in cui ci riconosciamo tutti - (...) Penso che Carlo Calenda sarà la persona che guiderà il Terzo Polo, però è ovvio che, se si sceglie la strada del congresso, bisogna considerare che il congresso è un'operazione democratica all'interno dei partiti. E vi sta parlando una persona che, all'origine, non aveva idea di un congresso unitario ma aveva l'idea di mantenere la federazione. Renzi ha fatto un passo indietro quindi ha favorito questo percorso.. (...)

MATTEO RENZI CARLO CALENDA IN VESPA - MEME raffaella paita maria elena boschi silvia fregolent foto di bacco (2) CARLO CALENDA E MATTEO RENZI - BY MACONDO raffaella paita foto di bacco RENZI D ARABIA - BY MACONDO MATTEO RENZI SENATORE DIRETTORE - BY MACONDO