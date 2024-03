L’ACCORDO CON IL CAIRO BY GIORGIA & URSULA È STATO APPENA FIRMATO MA GIÀ RISCHIA DI ESSERE CARTA STRACCIA – AL PARLAMENTO EUROPEO LA DELEGAZIONE DEL PD È PRONTA A CHIEDERE UN VOTO DI CENSURA DEL MEMORANDUM, SIGLATO SENZA CHIEDERE ALCUNA AUTORIZZAZIONE ALL’AULA DI STRASBURGO – MELONI E VON DER LEYEN AVEVANO FATTO LO STESSO NELLA DISASTROSA INTESA CON LA TUNISIA, PER SCAVALCARE L’EUROPARLAMENTO, CHE PERÒ PUÒ ESPRIMERSI CON UNA RISOLUZIONE POLITICA…

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per www.repubblica.it

GIORGIA MELONI - AL SISI

La coppia Meloni-Von der Leyen è atterrata sotto le piramidi, con in tasca un assegno Ue da 7,4 miliardi per il governo di Abdel Fattah al-Sisi […], ma è al ritorno dal Cairo, dall’altro lato del Mediterraneo, che per la presidente del Consiglio e la leader della Commissione Ue sono attese le insidie maggiori.

In Italia, Matteo Salvini ha deciso di fare proprio di Von der Leyen un bersaglio della campagna della Lega per le Europee, giocando sulla debolezza di Meloni, che ha puntato tutte le sue fiches continentali sul bis di Ursula, che ora traballa.

Il vicepremier non si è fatto remore di attaccare Von der Leyen perfino […] alla viglia del viaggio, paragonandola allo zucchero filato per i diabetici, definendola “coprotagonista dei disastri” e chiamandola in causa proprio sul dossier migranti: “Cosa ha fatto l'Europa in questi anni contro l'immigrazione? Ca..i degli italiani”.

URSULA VON DER LEYEN - AL SISI - FIRMA ACCORDO UE EGITTO

[…] anche dal cuore delle istituzioni Ue per Von der Leyen arrivano brutti segnali. Il Parlamento europeo l’ha già contestata per il memorandum con la Tunisia, siglato sempre insieme a Meloni, e ora sono partite le manovre per una seconda condanna sul memorandum che sarà predisposto oggi al Cairo.

Il Pd, che si muoverà in raccordo col resto dei socialisti, è pronto a chiedere di calendarizzare una risoluzione all’Eurocamera per censurare l’accordo. Un voto a stretto giro: il 10 aprile a Bruxelles o nell’ultima plenaria pre-elettorale di Strasburgo, dal 22 al 24 aprile. “È grave bypassare il Parlamento europeo un’altra volta come si è cercato di fare col disastroso accordo tunisino – spiega Brando Benifei, il capo-delegazione del Pd in Ue - valuteremo le misure esatte ma se questa è la linea non potremo che opporci e dovremo chiedere conto a Von der Leyen di aver assecondato questo approccio”.

URSULA VON DER LEYEN - AL SISI - FIRMA ACCORDO UE EGITTO

A Bruxelles monta l’irritazione anche perché come per Tunisi, pure col Cairo, sia Meloni che Von der Leyen propongono un “Memorandum of Understanding” e non un trattato. L’escamotage serve […] a scavalcare l’Europarlamento, che però può esprimersi con una risoluzione politica. […]

giorgia meloni al sisi