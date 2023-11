L’ACCORDO PAPOCCHIO CON L'ALBANIA SUI MIGRANTI? E’ UNA “FAZZOLARATA” - “IL FOGLIO”: “PRENDE IL NOME DA GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, IL SOTTOSEGRETARIO DI FDI CHE CURA LA STRATEGIA DI GOVERNO. È COME IL GIOCO DELLE TRE CARTE. È LA TECNICA DEL GOVERNO MELONI: NEI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ SI SPOSTA L’ATTENZIONE SU UN ALTRO ARGOMENTO - MENTRE TUTTI GUARDAVANO ALLA MANOVRA ECONOMICA ECCO ARRIVARE LA ‘FAZZOLARATA’ DEL PREMIERATO. E POI, DURANTE LA CONFERENZA STAMPA, MELONI RILANCIA IL PIANO MATTEI”…

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

Fazzolari Meloni

Emma Bonino, ex ministro degli Esteri, abbiamo dunque abolito l’immigrazione grazie all’Albania? “Non c’è un vero documento, non conosciamo il memorandum. Al momento abbiamo solo l’annuncio della premier che parla di un trasferimento di migranti in un paese extra Ue. L’Albania dovrebbe cedere sovranità all’Italia, l’Italia trasportare i migranti in Albania. Non si capisce nulla”. Alla Camera è già chiamata “operazione fumo a manovella”, anche detta “fazzolarata”.

GIOVANBATTISTA FAZZOLARI A CINQUE MINUTI

Prende il nome da Giovanbattista Fazzolari, il sottosegretario di FdI che cura la strategia di governo. La “fazzolarata” è come il gioco delle tre carte. […] La “fazzolarata” è la tecnica del governo Meloni, ed è banale. Nei momenti di difficoltà si sposta l’attenzione su un altro argomento, si ottengono titoloni di quotidiani, perché, come spiega Piero De Luca, deputato del Pd che si occupa di politica estera, “tra due mesi tutti dimenticheranno. Il presunto accordo con l’Albania non è altro che il remake del memorandum Meloni con la Tunisia. Nessuno ricorda come è finita”.

edi rama giorgia meloni 1

E come è finita? “Il governo aveva promesso delle risorse economiche alla Tunisia. Da quello che sappiamo i soldi non sono mai partiti, altri dicono che la Tunisia non l’abbia mai accettati”. […]Mentre tutti guardavano alla manovra economica ecco infatti arrivare la “fazzolarata” del premierato. Il giorno del premierato, durante la conferenza stampa, Meloni rilancia il Piano Mattei […]

[…] Violante: “L’accordo con l’Albania? Di solito io leggo e poi mi esprimo. Ma il testo di questo accordo mi sembra che non ci sia. Lei ce l’ha?”. Di immigrazione, politica estera, da che mondo è mondo se ne occupa, anche, il ministro degli Esteri ma da quanto si apprende, e si apprende, il memorandum non lo ha visto neppure il buon Antonio Tajani, uno che ogni giorno deve incassare un dispiacere. […]

GIOVANBATTISTA FAZZOLARI A CINQUE MINUTI

Alle 20 si attendeva. Quando è arrivato, alle 20.39, sembrava più un fascicolo da amministratori di condominio. Nessun riferimento alla Ue, ma solo una specie di contratto di affitto: un Cpr a Tirana. […] altra caratteristica della “fazzolarata” (spararla prima di averla scritta; la legge) se la giurisdizione si sposta in Albania, anche i nostri magistrati dovrebbero spostarsi in Albania.

edi rama giorgia meloni

[…] I Cpr andrebbero pure presidiati da italiani, anzi, perfino ristrutturati. […] Lo sanno tutti, ed è un diritto, che il migrante può fare ricorso quando si trova nel Cpr. E se lo vince? Se lo vince torna in Italia. […] E’ vero che in Inghilterra, la fazzolarata era già stata sperimentata, e si chiama “modello Ruanda”, ma i giudici inglesi hanno bocciato il modello Ruanda di Sunak e smontato quindi la fazzolarata a Londra. Tra l’altro, nel 2012 l’Italia è stata pure condannata dalla Corte Cedu per violazione dei diritti d’asilo. La Commissione Ue, così come Bonino, attende il memorandum e l’8 dicembre ha cerchiato la data.

edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 3

Quel giorno l’Italia ha l’esame di revisione del Pnrr. Ma se l’Italia con la “fazzolarata” dice all’Europa che “sull’immigrazione ci pensiamo noi” perché l’Europa dovrebbe dire “cara Italia, ti aiuto io”? […]