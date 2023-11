Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

edi rama giorgia meloni

“Giorgia qualche mese fa mi aveva accennato che avrebbe avuto bisogno di aiuto sulla gestione dei migranti e io mi sono messo a disposizione. Quando c’è di mezzo l’italia, noi rispondiamo...”.

Il premier albanese Edi Rama è uscito da un paio d’ore da Palazzo Chigi dove ha siglato con la collega italiana Giorgia Meloni un protocollo d’intesa per realizzare due centri per migranti in Albania e ci tiene a far sapere il suo legame per l’italia. “Io tifo per Mourinho e quando non c’è sono juventino”, dice scherzando Rama.

Presidente, com’è nata l’idea dell’accordo?

Quando Giorgia mi aveva chiesto aiuto io avevo detto: ci pensiamo. Poi a Ferragosto ne abbiamo parlato più a lungo ed è nato il protocollo. Abbiamo avuto richieste del genere anche da altri Paesi europei ma abbiamo sempre rifiutato […]. Non siamo a disposizione di chiunque.

edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 3

Con noi è diverso?

Noi vi siamo riconoscenti, ci avete accolti quando da noi c’era l’inferno e sfiorammo la guerra civile. Ogni vostro governo ci è sempre stato vicino, abbiamo un rapporto troppo speciale. A Giorgia non abbiamo potuto dire di no. […]

Ci spiega di che si tratta?

[…] a Giorgia ho precisato che non possiamo essere noi la soluzione al problema dei migranti perché possiamo accogliere un numero limitato di persone. Noi vi diamo la disponibilità per l’accoglienza a terra e per pattugliamenti congiunti. Acquisiremo un know how importante anche per colpire il crimine organizzato. A tutto il resto penserà l’italia.

edi rama giorgia meloni 1

In che senso?

Tutto sarà in carico a voi: le infrastrutture, l’accoglienza, il trasferimento nel centro. Mettiamo a disposizione solo la terra.

Una volta che saranno valutate le richieste di asilo, cosa succederà?

L’idea di Giorgia è che chi ha il diritto sarà accolto e chi non lo sarà dovrà essere rimpatriato.

Lei però sa che l’italia non riesce a rimpatriare nessuno. Mancano gli accordi con i Paesi di origine, e anche le risorse...

Io non ho fatto tante domande perché non volevo pensasse che facessimo ostruzionismo. Se l’Italia non riuscirà a fare i rimpatri, dovrà riprenderseli.

[...] Questo è un accordo teorico, poi va messo in pratica. E non sarà facile: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Gli accordi con i Paesi africani sono la cosa più difficile.

IL POST DI EDI RAMA SUL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI IN ALBANIA

Cosa avrete in cambio: soldi? L’appoggio italiano per l’ingresso nell’ue?

Niente, non facciamo baratti, non avremo nulla in cambio. La nostra è solo riconoscenza. L’Italia ha sempre appoggiato il nostro ingresso nell’UE e continuerà a farlo. Siamo amici e tra amici ci si aiuta.

Perché Meloni ha chiesto aiuto a voi?

Perché è frustrata: secondo lei l’ue non considera l’immigrazione un problema comunitario: molti Paesi fanno muro e non voglio accogliere nessuno.

giorgia meloni in albania ospite di edi rama 4

[…] Palazzo Chigi dice: “A Ferragosto abbiamo fatto accordi, non aperitivi...”. Ma avete fatto anche quelli, no? La premier era in vacanza col suo compagno, ormai ex...

Abbiamo fatto entrambe le cose. So della situazione sentimentale della premier, ma non entro nelle sue vicende personali, anch’io ne ho passate tante. Dico solo: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E io non la scaglierò.

giorgia meloni in albania ospite di edi rama 6 edi rama meloni EDI RAMA ABBRACCIA GIORGIA MELONI ED-IRAMA - MEME EDI RAMA ABBRACCIA GIORGIA MELONI giorgia meloni in albania ospite di edi rama 1 giorgia meloni in albania ospite di edi rama 2 giorgia meloni in albania ospite di edi rama 5 edi rama giorgia meloni edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 2 edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 1