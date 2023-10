L’ACCORDO CON LA TUNISIA ORA DIVENTA UN BOOMERANG: L’INTESA CON SAIED, FIRMATA DALLA COMMISSIONE UE SU PRESSIONE DEL GOVERNO ITALIANO, SI TRASFORMA IN GIOCO DI PESANTI RICATTI - MASSIMO FRANCO: "LA MINACCIA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI TUNISINO DI RENDERE NOTI PARTICOLARI SGRADEVOLI DELLA TRATTATIVA PREOCCUPA BRUXELLES. ARRIVA DOPO UNA VISITA DEL MINISTRO A MOSCA E INCROCIA GLI UMORI ANTIISRAELIANI E ANTIOCCIDENTALI DEL MONDO ARABO. FACILE PREVEDERE CHE..."

Massimo Franco per il Corriere della Sera

kais saied giorgia meloni

Ogni conflitto è un acceleratore dei problemi irrisolti, e quello provocato dalla strage di Hamas contro Israele non fa eccezione. E sta mettendo a nudo tutte le contraddizioni della politica europea anche in tema di immigrazione: con l’Italia destinata a diventare come al solito il fronte più esposto. Lo scontro tra governo e magistratura sul rilascio di alcuni migranti è solo un frammento delle tensioni che si sono accumulate. La nemesi della realtà di fronte a una questione affrontata in una logica di emergenza sta diventando vistosa.

(...)

Ma al di là dello scontro non nuovo e molto italiano tra potere politico e giudiziario, sono i rapporti tormentati con alcuni Paesi nordafricani a rivelarsi un’incognita sui flussi migratori del futuro. Il Memorandum d’intesa con la Tunisia, firmato dalla Commissione Ue su pressione del governo italiano, prima ha mostrato la sua fragilità; e ora si presenta come un potenziale boomerang, trasformando l’accordo col governo di Tunisi in gioco di pesanti ricatti.

kais saied giorgia meloni

La restituzione sdegnata dei 60 milioni di euro, una piccola parte dei fondi disposti dalla Commissione Ue per arginare l’immigrazione, è una promessa di ritorsioni. La minaccia del ministro degli Esteri tunisino, Namil Ammar, di rendere noti particolari sgradevoli della trattativa , preoccupa Bruxelles. Arriva dopo una visita del ministro a Mosca, il 25 settembre, per firmare un accordo commerciale con la Russia, e dopo frasi infelici di un commissario europeo. E incrocia gli umori antiisraeliani e antioccidentali del mondo arabo, e non solo. Facile prevedere che le pretese verso l’Ue aumenteranno.

mark rutte ursula von der leyen kais saied giorgia meloni mark rutte - ursula von der leyen - kais saied - giorgia meloni kais saied giorgia meloni mark rutte ursula von der leyen kais saied giorgia meloni firma memorandum tunisia