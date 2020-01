IN EMILIA ROMAGNA L'EFFETTO SARDINE RISCHIA DI TRASFORMARSI IN UN BOOMERANG PER IL CENTROSINISTRA - “YOUTREND”: “SE NELLA PRIMA FASE, SEMBRAVA CI FOSSE MOLTO POTENZIALE NEL MOVIMENTO, PERCHÉ POTEVA ‘SCONGELARE’ L'ELETTORATO DI CENTROSINISTRA, OGGI LE SARDINE HANNO FINITO PER CARICARE LA CAMPAGNA ELETTORALE DI SIGNIFICATO NAZIONALE, E QUESTO È TERRENO FAVOREVOLE AL CENTRODESTRA. L'IMPRESSIONE È CHE POSSANO NUOCERE A BONACCINI…”