L’AFFLUENZA ALLE URNE ALLE 19 PER LE ELEZIONI COMUNALI È DEL 33,18% - NEL 2016 ALLA STESSA ORA ERA STATA DEL 46% MA ALLORA SI VOTAVA IN UN SOLO GIORNO…

(ANSA) - E' del 33,18% l'affluenza alle urne rilevata alle 19 per le elezioni comunali in 1.153 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Alla precedente del 5 giugno 2016 alla stessa ora l'affluenza era stata del 46%, ma si votò in un solo giorno.