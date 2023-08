L’AFRICA ESPLODE – NUOVE MANIFESTAZIONI IN NIGER, NEL GIORNO DEL 63ESIMO ANNIVERSARIO DELL’INDIPENDENZA DALLA FRANCIA: MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN PIAZZA A SOSTEGNO DEI GOLPISTI CHE HANNO DETRONIZZATO IL PRESIDENTE ELETTO, BAZOUM, CON BANDIERE RUSSE E SLOGAN PRO-PUTIN – IL NUOVO LEADER, IL GENERALE TCHIANI, TIRA DRITTO: “NON CEDEREMO ALLE PRESSIONI. LE SANZIONI IMPOSTE DALL’ECOWAS SONO ILLEGALI, INGIUSTE E DISUMANE” - VIDEO

bandiere russe per strada in niger

NIGER: TCHIANI, NON CEDEREMO A PRESSIONI

(ANSA) - Il leader della giunta militare golpista in Niger, Abdourahmane Tchiani, ha detto in un discorso trasmesso dalla tv e citato dalla Bbc che il suo governo non cederà né alle pressioni regionali né a quelle internazionali per rimettere al suo posto il presidente eletto e rovesciato la scorsa settimana, Mohamed Bazoum.

NIGER,:IN MIGLIAIA A MANIFESTAZIONE A FAVORE DEI GOLPISTI

(ANSA-AFP) - Da alcune centinaia sono rapidamente diventati diverse migliaia i manifestanti riuniti nella capitale del Niger per sostenere gli autori del colpo di stato che ha rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum, sequestrato da otto giorni.

proteste filo russe a niamey niger

I manifestanti hanno risposto all'appello dell'M62, una coalizione di organizzazioni della società civile di ispirazione sovranista, nel giorno del 63° anniversario dell'indipendenza del Niger dalla Francia. "Abbasso la Francia", "Viva la Russia, viva Putin", sono alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti.

DELIRIUM IN SAHEL - MEME SUL GOLPE IN NIGER BY DAGOSPIA

LEADER GOLPISTI,LE SANZIONI ECOWAS CONTRO IL NIGER SONO DISUMANE

(ANSA) - Il leader del colpo di Stato militare in Niger, generale Abdourahamane Tchiani, ha condannato le sanzioni imposte al Paese dalla Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), definendole "illegali, ingiuste e disumane". Lo riporta la Bbc. In un discorso trasmesso in televisione, il generale ha anche insistito sul fatto che i cittadini francesi non hanno nulla da temere.

scontri e proteste in niger bandiere russe per strada in niger riunione dei vertici militari dei paesi ecowas ad abujia (nigeria) proteste anti francesi in niger proteste filo russe a niamey niger fiamme all ambasciata francese di niamey niger proteste anti francesi in niger. antonio tajani saluta gli italiani rimpatriati dal niger antonio tajani saluta gli italiani rimpatriati dal niger scontri in niger riunione dei vertici militari dei paesi ecowas ad abujia (nigeria) 2 scontri e proteste in niger 1 scontri in niger