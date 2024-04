L’ALTRA FRECCIATINA DI GIORGIA MELONI A SALVINI – ALLA FINE DEL SUO DISCORSO A PESCARA, LA DUCETTA HA GIUSTIFICATO LA SUA DISCESA IN CAMPO ALLE EUROPEE COSÌ: “MI SONO SEMPRE CONSIDERATA UN SOLDATO E I SOLDATI QUANDO DEVONO NON ESITANO A SCHIERARSI IN PRIMA LINEA". SARÀ MICA UN RIFERIMENTO AL GENERALE NEO-LEGHISTA ROBERTO VANNACCI, CON CUI SI CONTENDERÀ I VOTI NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO?

Meloni, elezioni Ue un bivio, tutti devono fare la loro parte

ROBERTO VANNACCI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

(ANSA) - Siamo di fronte a una battaglia decisiva a un vero e proprio bivio che non consente di tirarci indietro, tutti devono essere pronti a fare la loro parte e io come sempre intendo fare la mia". Così Giorgia Meloni annunciando la sua candidatura alle europee dal palco di Fdi a Pescara. "Mi sono sempre considerata una soldato e i soldati quando devono non esitano a schierarsi in prima linea".

"Io sarò sempre una persona a cui dare del tu, senza formalismi, senza distanza", ha aggiunto. "Faccio quello che faccio solo ed esclusivamente per gli italiani. Non c'è altra ragione sostenibile per fare questa vita, ve lo garantisco", ha detto la premier. "Mi interessa solo il giudizio dei cittadini, che rispetto e rispetterò sempre", ha concluso.

