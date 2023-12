L’ALTROIERI LOLLO, IERI FAZZOLARI, OGGI CROSETTO: NON PASSA GIORNO SENZA CHE I FEDELISSIMI DI GIORGIA MELONI FINISCANO SUI GIORNALI PER SCANDALI CHE NASCONO DALL’ARROGANZA DEL COMANDO – MA LA FAME ATAVICA DI POTERE DELLA DESTRA RISCHIA, ALLA LUNGA, DI CREARE GROSSI PROBLEMI ALLA PREMIER, CHE DOVREBBE STARE BEN ATTENTA A NON RIPETERE L’ESPERIENZA DI ALEMANNO A ROMA” - QUANDO GLI EX MISSINI DECLINARONO PER AVER AVUTO “TROPPA FAME” - L'EDITORIALE DI EMILIANO FITTIPALDI

Estratto dell’articolo di Emiliano Fittipaldi per www.editorialedomani.it

emiliano fittipaldi foto di bacco

Una decina di anni fa, nel pieno della Parentopoli che stava squassando la giunta di Gianni Alemanno, un fedelissimo del sindaco ammise a labbra strette l’errore politico che gli ex fascisti stavano commettendo.

«Forse diamo l’idea di essere affamati», disse l’allora amministratore delegato dell’Atac giustificando le (854) assunzioni all’Atac di ex terroristi neri, parenti, mogli e amici degli amici.

Un’ingordigia che in pochi mesi portò all’occupazione sistematica di ogni centimetro quadrato dell’amministrazione della capitale, e che di rimbalzo […] provocò il declino rapido di quell’esperienza […].

gianni alemanno giorgia meloni

Talmente nefasta che i cittadini di Roma non sono riusciti ancora a dimenticarla: da Ignazio Marino a Virginia Raggi e Roberto Gualtieri votano chiunque, ma non la destra.

La triste parabola di Alemanno dovrebbe servire come monito a Giorgia Meloni. Perché oggi l’abbuffata invereconda degli ex missini vincitori si sta replicando a livello nazionale, con un’arroganza e con stilemi assai simili a quelli dei predecessori romani. Anche l’origine pavloviana dell’avidità sembra la stessa: i Fratelli d’Italia che hanno conquistato Palazzo Chigi reagiscono con l’occupazione selvaggia all’esclusione coatta dai sistemi di potere […].

giovanbattista fazzolari giorgia meloni al senato

Entrati nelle stanze dei bottoni, Meloni e i suoi paiono ora volere mandare via tutti quelli che c’erano dentro […]. Meloni nega che le sue decisioni egemoniche nascano da desideri di vendetta o rivalsa, e discetta di normale spoils system basato su “merito” e “capacità individuali”.

Ma in questo primo anno di governo di normale o meritorio nella sottomissione scientifica della Rai, dei dicasteri, dei poteri terzi e delle authority indipendenti c’è stato ben poco.

giorgia meloni francesco lollobrigida

Viale Mazzini è stata brutalizzata dalla lottizzazione […]. Perfino Rai 3 […] è stata azzannata dai meloniani. I vertici dell’azienda pubblica hanno concepito una programmazione che ha un unico compito: […] una propaganda costante che provi a mantenere alto il consenso del governo e della premier.

In questo quadro non sorprende che a un alto dirigente di Viale Mazzini scappi alla festa di FdI Atreju che lui non è solo un uomo azienda, ma parte integrante del partito di maggioranza relativa.

meloni crosetto

L’estrema destra ha piazzato i suoi fedelissimi in ogni angolo dei ministeri, nei musei più importanti del paese […], alla Biennale, nelle società di stato, senza studiare la qualità del curriculum dei cooptati […], ma solo il grado di fedeltà ai capi-partito.

Tema che presto si riproporrà per le nomine di due aziende fondamentali come Fs e Cdp, i cui vertici scadono tra pochi mesi.

La fame però porta spesso a scelte miopi, che alla lunga rischiano di minare proprio quel consenso popolare a cui Meloni tiene più di ogni cosa. Nominare sorella e cognato ai vertici del partito e dell’esecutivo è mossa aggressiva che […] porta inevitabilmente guai. Politici e giudiziari.

GIORGIA E ARIANNA MELONI COME LE GEMELLE DI SHINING - FOTOMONTAGGIO DEL FATTO QUOTIDIANO

Il caso di Francesco Lollobrigida ne è un emblema, come quello dell’ex avvocato di Meloni, il sottosegretario Delmastro, o dell’amica Daniela Santanchè, promossa ministro nonostante inadeguatezza manifesta e conflitti di interessi macroscopici.

[…] Un modus operandi che ha due conseguenze. Mettere in posizioni di comando chi non conosce il manuale d’istruzioni e manda a sbattere la macchina, e tenere ai margini il deep state non conformato ma abituato da sempre a cogestire potere insieme a chi di volta in volta vince le elezioni […]. Chi ha troppa fame tende a lasciare agli altri le briciole. Ma è una strategia politica che – escluse le democrature – alla lunga non paga.

GIORGIA MELONI E IL PANDORO DELLA FERRAGNI - MEME BY DAGOSPIA giorgia arianna meloni LA CONSULENZA ASSEGNATA DA STEFANO ACANFORA A GIOVANBATTISTA FAZZOLARI NEL 2017 - 1 LA CONSULENZA ASSEGNATA DA STEFANO ACANFORA A GIOVANBATTISTA FAZZOLARI NEL 2017 Giorgia e Arianna Meloni

giorgia meloni gianni alemanno 1

guido crosetto giorgia meloni parata 2 giugno 2023 FASCIO TUTTO IO - VIGNETTA BY MACONDO CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? - VIGNETTA BY MACONDO GIORGIA MELONI IN VERSIONE DUCETTA - MEME FEZ-ZOLARI - MEME BY DAGOSPIA

GIORGIA MELONI GIOVANBATTISTA FAZZOLARI giorgia meloni e giovanbattista fazzolari