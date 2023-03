1 mar 2023 19:31

L’AMBIENTALISTA ELLY FA VENIRE GLI INCUBI A GUALTIERI – LA NUOVA SEGRETARIA DEL PD È TOTALMENTE CONTRARIA AGLI INCENERITORI: IL SUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE QUESTIONI AMBIENTALI È L’EX PARLAMENTARE ROSSELLA MURONI, CHE HA CRITICATO IL PROGETTO DEL TERMOVALORIZZATORE A ROMA. IL SINDACO INESISTENTE CHE FA? PER ORA STA IN SILENZIO (TANTO PER CAMBIARE), E TIRA DRITTO. ACEA HA PRESENTATO LA SUA PROPOSTA, MA SE LA SCHLEIN SI IMPUNTA, CHE SUCCEDE?