19 dic 2023 17:00

L’AMERICA GIA’ SI PREPARA AL NUOVO URAGANO TRUMP – IN CASO DI RITORNO AL POTERE, “THE DONALD” MINACCIA L'USCITA DEGLI USA DALLA NATO. E COSI’ IL CONGRESSO APPROVA UNA LEGGE CHE OBBLIGA IL PRESIDENTE A CONSULTARE LE CAMERE IN CASO DI ADDIO ALL'ALLEANZA ATLANTICA – TIRA UNA BRUTTA ARIA PER L'81ENNE BIDEN: LO STAFF DELLA CASA BIANCA CHIEDE A "SLEEPY JOE" DI RIDURRE GLI IMPEGNI, VISTI GLI SVARIONI DOVUTI ALL'ETÀ. MA LUI NON CI STA – IL 57% DEGLI AMERICANI NON APPROVA LA LINEA DI BIDEN SUL CONFLITTO A GAZA